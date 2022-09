Sztafeta rowerowa do Lasek  

24 września wyruszy rowerowa pielgrzymka sztafetowa do grobu bł. Elżbiety Róży Czackiej. Młodzi archidiecezji warszawskiej pielgrzymować będą do Lasek w kolejne soboty października.

Rowerowi pielgrzymi odwiedzą Laski, by podziękować za beatyfikację matki Elżbiety Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego. - To okazja do łączenia wiary i sportowych zainteresowań - tłumaczy ks. Daniel Szafarz z Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. - Matka Czacka to inspirująca postać, zwłaszcza dla ludzi młodych. Kiedy straci się wzrok, można się załamać. Matka Róża, oddała się Bogu i nie tylko się nie załamała, ale zrobiła tak wiele dobra - zauważa kapłan.

Uczestnicy pielgrzymki będą mieli do wyboru trzy trasy: ze Starego Miasta, Komorowa i z Raszyna. Najkrótsza trasa prowadzić będzie sprzed kościoła seminaryjnego na Krakowskim Przedmieściu (20 km). Pozostałe dwie trasy, z Komorowa i Raszyna, są o kilka kilometrów dłuższe.

Pielgrzymki sprzed kościoła seminaryjnego na Krakowskim Przedmieściu oraz z parafii Narodzenia NMP w Komorowie wyruszą o godz. 11. Natomiast sprzed kościoła św. Szczepana w Raszynie o godz. 10. Po przybyciu do Lasek o godz. 13 zostanie odprawiona Msza św. za wstawiennictwem bł. matki Czackiej. Na zakończenie przewidziany jest wspólny grill. Koszt udziału w pielgrzymce rowerowej to 10 zł. Zapisy są przyjmowane online poprzez formularz dostępny na Facebooku grupy Bike&Cross oraz u ks. Artura Kaczyńskiego: artur_kaczynski@o2.pl.