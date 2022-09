Arka Noego rozpocznie Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny  

Jest to już siedemnasta edycja ogólnopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny, odbywającego się w Warszawie. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem „I ślubuję Ci”. Ma to być nawiązanie do słów przysięgi małżeńskiej i przypomnienie znaczenia i wartości instytucji małżeństwa.

Organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny podkreślają, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa ze względu na swoje przesłanie. Chcą bowiem zwrócić uwagę na instytucję małżeństwa, która jest fundamentem życia rodzinnego i społecznego. Dodają, że współczesne programy i agendy polityczne próbują zawłaszczyć pojęcie małżeństwa i radykalnie zmienić jego znaczenie. W takiej sytuacji trzeba stanąć w obronie małżeństwa i wartości.

– Małżeństwo kobiety i mężczyzny, nierozerwalny związek dwóch kochających się osób, to fundament życia społecznego i rodzinnego. Współczesne realia zmuszają nas do przypominania, czym jest ten sakramentalny związek. W Polsce statystycznie rozpada się dziś co trzecie małżeństwo. W obliczu tak bolesnych statystyk, maszerując pod hasłem „I ślubuję Ci”, chcemy dać publiczne świadectwo o znaczeniu i wartości małżeństwa jako nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny – wskazuje Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Marsz rozpocznie się 18 września o 11.00 na placu Zamkowym. Wcześniej można uczestniczyć we Mszy św. w archikatedrze o godz. 9.30. Zanim uczestnicy wyruszą ulicami Starego Miasta w radosnym i kolorowym pochodzie, będą mogli wysłuchać koncertu Arki Noego. Marsz zakończy się przy bazylice Świętego Krzyża, gdzie o 13.00 zostanie odprawiona Msza św. Po niej konferencję dla uczestników wygłosi ks. Dominik Chmielewski.