Program Targów Wydawców Katolickich  

140 Wydawców zaprezentuje ok. 10 tys. publikacji, ale TKW na Zamku Królewskim to także dziesiątki spotkań z autorami oraz ważnych debat.

Program XXVII Targów Wydawców Katolickich, 29 września – 2 października 2022 r.

czwartek, 29 września 2022 r.

10.00

• Otwarcie w Arkadach Kubickiego sali ekspozycji dla zwiedzających.



12.00

• Oficjalne uroczyste otwarcie XXVII Targów Wydawców Katolickich

• Ogłoszenie wyników – nagrodzonych i wyróżnionych Nagrodą Feniks 2022.

Zamek Królewski – Sala Wielka

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Konferencja Prasowa Wydawnictwa połączona z premierą książki „Uciekłam od szatana” Angeli Calcagno.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

13.00 – 14.00

• PandaTV – Zaprasza na warsztaty medialno-telewizyjne wszystkich zainteresowanych poznawaniem tajników tworzenia i funkcjonowania TV Internetowej oraz na stoisko, gdzie dowiesz się jak tworzyć media elektroniczne, poznasz ich język i sposób funkcjonowania.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.00 – 15.00

• Wydawnictwo SERAFIN oraz Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Spotkanie z br. Piotrem Kwiatkiem OFM Cap, autorem książek z serii Psychologia pozytywna i wiara oraz Psalmoterapia, 365 dni w rytmie psalmów, Księga Psalmów z notatnikiem i skrutacją.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.00 – 16.00

• Polskie Centrum św. Hildegardy – Zapraszamy do spotkania z twórcami naszego kwartalnika. To jedyna okazja, by usłyszeć odpowiedzi na nurtujące pytania, a także poznać tajniki pracy naszej redakcji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Polskie Centrum św. Hildegardy – nr 29

14.30 – 15.30

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Wszyscy jesteśmy braćmi (60’)

Autor: Piotr Kot

W odpowiedzi na przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy, Caritas podejmuje wiele inicjatyw, dzięki pracownikom i wolontariuszom. Przykładem braterskiego działania są m.in. Namioty Nadziei na dworcu PKP w Przemyślu, które stały się dla przybywających, pierwszym miejscem wytchnienia i bezpiecznym azylem. Autor cyklu towarzyszył uchodźcom i ludziom serca Caritas w tych tragicznych chwilach.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

15.30 – 16.30

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Życie według św. Jana Pawła II (60’)

Autorzy: Piotr Kot

Cykl programów o życiu polskiego papieża, świętego Jana Pawła II. Przedstawia Jego życie i poglądy na najważniejsze zagadnienia, takie jak kultura, naród, młodzież, praca, rodzina, cierpienie, miłosierdzie, ojczyzna, małżeństwo, świętość życia czy prawda.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

16.00 – 17.00

• Caritas Polska – Dobra jest więcej – Wolontariat Caritas Polska. Podzielimy się świadectwem wolontariatu na granicy, opowiemy o działaniach w Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz zaprosimy do udziału w Wolontariacie zagranicznym w obozach dla uchodźców w Grecji. W Panelu wezmą udział Marta Dobrzyńska i Hubert Kasprzak – koordynatorzy wolontariatu Caritas Polska.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

16.30 – 17.30

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Camino Polonia (48’)

Autorzy: Szymon Oślizło

Cykl programów o życiu polskiego papieża, świętego Jana Pawła II. Przedstawia Jego życie i poglądy na najważniejsze zagadnienia, takie jak kultura, naród, młodzież, praca, rodzina, cierpienie, miłosierdzie, ojczyzna, małżeństwo, świętość życia czy prawda.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

18.30

• Zamknięcie sali ekspozycji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego



piątek, 30 września 2022 r.

10.00

• Otwarcie sali ekspozycji dla zwiedzających.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

10.00 – 16.00

• Stowarzyszenie Wydawców Katolickich – Szkolenie dla bibliotekarzy.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

10.00 – 12.00

• PandaTV – Zaprasza na warsztaty medialno-telewizyjne wszystkich zainteresowanych poznawaniem tajników tworzenia i funkcjonowania TV Internetowej oraz na stoisko, gdzie dowiesz się jak tworzyć media elektroniczne, poznasz ich język i sposób funkcjonowania.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko PandaTV – nr 21

10.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Spotkanie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 33

11.00 –12.00

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Blachnicki. Życie i światło

Autorzy: Iwo Kardel, Jan Pospieszalski

Ks. Franciszek Blachnicki uważany jest za jednego z pięciu – obok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i abp. Ignacego Tokarczuka – wielkich duchownych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, którzy odegrali kluczową rolę w upadku komunizmu jako systemu kłamstwa i zniewolenia człowieka. Ks. Blachnicki – wizjoner, zapowiedział upadek komunizmu, przewidując zarówno czas, jak i okoliczności. Nie bez przyczyny wielu nazwało go Prorokiem (przewidział np. wybór Karola Wojtyły). W działaniach duszpasterskich wyprzedził swoją epokę, co w strukturach Kościoła narażało go na niezrozumienie, a nieraz nawet na odrzucenie.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

11.00 – 12.00

• Wydawnictwo SERAFIN – Maria Wacholc podpisuje swoje książki Akita. Rożańcowe przesłanie Matki Bożej na obecne czasy oraz Święty Ojciec Pio. Życie i różaniec.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 83

12.00 – 13.00

• RAJ MEDIA – „Jak być szczęśliwym”. Spotkanie autorskie i promocja książki „Szczęście” ks. Marka Dziewieckiego, prowadzenie Rafał Porzeziński. O 4 absolutach, 8 błogosławieństwach i 12 krokach, czyli o najpewniejszej drodze do szczęścia. Doskonała okazja, by poznać jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie budowania więzi, wspierania relacji, wychodzenia z uzależnień. Ks. Marek Dziewiecki, doktor psychologii to także jedna z pierwszych osób w Polsce, która zgłębiała tajniki skutecznej terapii w USA i poznawała, oraz wdrażała w duszpasterskiej posłudze program 12 Kroków. To będzie prawdziwa uczta dla smakoszy. Dużo wiedzy, bardzo dużo praktycznych rad i jeszcze więcej szczęścia.

Rafał Porzeziński, autor programu „Ocaleni” i trener terapii uzależnień od wielu lat, sam korzystając z dobrodziejstw Programu 12 kroków, stara się tę sprawdzoną przez trzeźwiejących alkoholików metodę dać jak najszerszemu gronu odbiorców. Głęboką pewność, że każdy może skorzystać, wdrażając w życie 12 kroków, popycha go do coraz liczniejszych i coraz odważniejszych dzieł opartych o ten prosty i genialny program. Książka „Szczęście” jest tego kolejną emanacją.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo KOŚCIUSZKO – Robert Kościuszko zaprasza na spotkanie autorskie: „Jak zostałem pisarzem, czyli jak w ogóle odkryć swoje powołanie”. Autor będzie podpisywał swoje powieści. Po spotkani wstęp wolny na halę targową dla specjalnie przybyłych uczniów.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo SERAFIN – Piotr Kwiatek OFMCap, autor serii Psychologia pozytywna i wiara podpisuje swoje książki: Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności, W rytmie wdzięczności, Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym, W świetle cienia oraz Sztuka życia bez narzekania.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 83

13.10 – 14.10

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Hanik (60’)

Autor: Wojciech Królikowski

Film dokumentalny rekonstruuje proces beatyfikacyjny księdza Jana Machy. Dramaturgia filmu oparta została na toposie drogi, poszukiwaniu dowodów świętości księdza Jana Machy. Intencją twórców filmu jest przedstawienie i udokumentowanie posługi duszpasterskiej, a w szczególności działalności charytatywnej kapłana. Narratorem filmu jest ksiądz Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego. Zaprezentowane zostały wszystkie miejsca związane z księdzem Janem – parafie w Chorzowie i Rudzie Śląskiej, w których pełnił posługę duszpasterską. Mając zaledwie 28 lat, został zamordowany przez Niemców za działalność konspiratorską podczas II wojny światowej. Podczas egzekucji, ścięto mu głowę. Nie wiadomo gdzie znajduje się jego ciało.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

14.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Spotkanie z p. Piotrem Wołochowiczem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 33

14.00 – 16.00

• Polskie Centrum św. Hildegardy – Zapraszamy do spotkania z twórcami naszego kwartalnika. To jedyna okazja, by usłyszeć odpowiedzi na nurtujące pytania, a także poznać tajniki pracy naszej redakcji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Polskie Centrum św. Hildegardy – nr 29

14.10 – 15.10

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – I ślubuję Tobie… (60’)

Autor: Anna Nowakowska

Film ukazuje historię dziesięciu męczenniczek, sióstr zakonnych z Dolnego Śląska, zamordowanych w 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej. Siostry zakonne zostały zastrzelone w 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej. Wcześniej były gnębione, fizycznie torturowane i gwałcone. Pomimo przemocy, której doświadczyły, nie opuściły swoich podopiecznych – osób starszych, schorowanych, osieroconych. Za swoją heroiczną postawę, przepłaciły życiem. W roku br. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót sióstr męczenniczek.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

15.00 – 16.00

• Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Ks. Marek Dziewiecki podpisuje książki na stoisku Jedność.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 7

15.00 – 16.30

• Wydawnictwo SERAFIN – br. Błażej Strzechmiński OFMCap podpisuje swoje książki Przyśnił mi się Ojciec Pio oraz Wacław Nowakowski. Polski kapucyn XIX stulecia.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 83

15.10 – 16.10

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Z potrzeby serca

Autorzy: Jarosław Giermaziak, Mateusz Mularski

Jest to pierwszy, pełnometrażowy film, na temat działalności największej i najbardziej znanej organizacji charytatywnej Caritas Polska. Przewinęły się przez nią tysiące pracowników, dziesiątki tysięcy wolontariuszy i miliony osób, które skorzystały z jej pomocy. Dokument przede wszystkim jest opowieścią o Polsce i Polakach, o trudnym procesie transformacji, pokazanym na przykładzie szerokiej działalności Caritas. Jest to także film, którego uniwersalnym przesłaniem jest promowanie idei bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, oraz rozbudzenie w widzach wrażliwości na sytuację ludzi wykluczonych.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

16.00 – 18.00

• Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Magdalena Młodnicka, autorka książek dla dzieci i pomysłodawczyni marki Jupi jo i Kakadu na stoisku Jedność dla dzieci (stancja).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stancja Wydawnictwa Jedność – nr 42

17.00 – 18.00

• Wydawnictwo FRANCISZKANÓW BRATNI ZEW – Spotkanie z p. Ewą Liegman, prezesem hospicjum i autorką książki „Spotkania pod drzewem figowym. Przypowieści o śmierci”, zatytułowane: „Spotkanie ze śmiercią, które budzi do życia”. Prowadzący: Dawid Gospodarek.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

18.30

• Zamknięcie sali ekspozycji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

19.45

• Konferencja ks. Piotr Glasa i Jacka Pulikowskiego pt. „Uratujmy Katolicką Rodzinę”, autorów książki „Ostateczna bitwa o rodzinę”.

Bazylika Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3

sobota, 1 października 2022 r.

10.00

• Otwarcie sali ekspozycji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

10.00 – 11.30

• Wydawnictwo PROMIC – Spotkanie z autorem Księdzem prof. Piotrem Kieniewiczem, który będzie podpisywał swoje książki pt. „Małżeński labirynt” oraz „Panie, Ty wszystko wiesz” także w wersji audiobook.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

10.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Spotkanie z s. Benedyktą Karoliną Baumann OP.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 33

10.15 – 11.45

• Wydawnictwo ESPRIT – ksiądz Piotr Glas wraz z Jackiem Pulikowskim podpisują swoją najnowszą książkę „Ostateczna Bitwa o Rodzinę” w namiocie przed Arkadami.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

11.00 – 12.00

• Biblioteka Narodowa – „Skarby w wolnym dostępie. Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”, prowadzący: Tomasz Gruszkowski.

Projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” to kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych – w tym najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego – Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i udostępnienie ich za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA. O projekcie opowie Tomasz Gruszkowski, który pracuje w Bibliotece Narodowej od 2015 roku i pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych. Obecnie odpowiada za prace Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz ośrodka IFLA Preservation and Conservation centre for digital preservation.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

11.00 – 13.00

• ROSIKON PRESS – „Wrota Biblii” spotkanie z autorami książki, Joseangel Dominguez i Jesus Gil, prezentujący materiały dla lepszego zrozumienia Biblii: chronologie, mapy i grafiki dotyczące każdej księgi. „Wrota Biblii” są uzupełnieniem dostępnych wydań Pisma Świętego, wprowadzeń do Biblii, monografii poświęconych studiom biblijnym, podręczników do nauczania religii lub katechezy i do wszelkich materiałów dydaktycznych związanych ze Słowem Bożym.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

11.00

• Wydawnictwo SERAFIN – br. Piotr Owczarz OFMCap podpisuje swoją książkę Modlitwa myślna w pierwotnej tradycji kapucyńskiej (1535-1628).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 83

11.00

• Wydawnictwo MEDIA RODZINA – Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem – polski pisarz tworzący książki dla dzieci, znany szczególnie dzięki serii o Panu Kuleczce i Wesołym Ryjku – promocja książki, podpisywanie książek przez autora na stoisku Wydawnictwa Media Rodzina.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Media Rodzina – nr 60

11.00 – 12.00

• Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Ks. Marek Dziewiecki podpisuje książki na stoisku Jedność.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 7

11.00 – 13.00

• Wydawnictwo BERNARDINUM – Spotkanie autorskie z ks. Jarosławem Piłatem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Bernardinum – nr 85

11.00 – 14.00

• ROSIKON PRESS – Prezentacja książki „Elementarz dla dziadków” autorstwa Jacka Mycielskiego. To kolejna publikacja po „Elementarzu dla rodziców” i „Elementarzu dla zakochanych”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon Press – nr 89

11.00 – 14.00

• ROSIKON PRESS – Podpisywanie książek na stoisku ROSIKON PRESS Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon Press – nr 89

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo JEDNOŚĆ – A może by tak rzucić wszystko i pojechać do… Rzymu? Spotkanie z ks. Witoldem Kaweckim z okazji premiery książki „Rzym, moje miasto’’. Spotkanie z udziałem ks. Jana Nowaka, red. naczelnego Wydawnictwa JEDNOŚĆ, prowadzi Krzysztof Ziemiec.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego

12.00 – 12.50

• FUNDACJA PRODOTEO – spotkanie z biblijnymi bohaterkami: „Bo to złe kobiety były?”.O Jaeli, Rachab, Gomer i innych „złych” biblijnych kobietach opowie Magda Grabowska, autorka książki „Niezapomniane. Bohaterki Biblii. Księgi prorockie”, drugiej części serii poświęconej kobietom z Pisma Świętego. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Madej.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo PROMIC – Z okazji 35-lecia Wydawnictwo Promic zaprasza dzieci na warsztaty – Doświadczenia chemiczne z suchym lodem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

12.00 – 12.50

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Dyskusja panelowa na temat kobiecości, w której będą uczestniczyć autorki naszych książek: Jagoda Kwiecień, s. Anna Maria Pudełko AP oraz s. Benedykta Karolina Baumann OP.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

12.20 – 13.00

• Wydawnictwo ESPRIT – Przemysław Janiszewski podpisuje swoje książki „Tajemnica ukrytej Miriam” oraz „Odnieść zwycięstwo”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Esprit – nr 57

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Podpisywanie książek: Jagoda Kwiecień, s. Anna Maria Pudełko AP oraz s. Benedykta Karolina Baumann OP.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo ESPRIT – spotkanie autorskie pt. „Czy Antychryst jest wśród nas?” z ks. Robertem Skrzypczakiem wokół książki „Między Chrystusem a Antychrystem”. Prowadzenie: Jakub Jałowiczor.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo IPN – dyskusja o książce Mirosława Szumiło „Tajni księża”.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo SERAFIN – Dlaczego chorujemy? Jak odzyskać zdrowie i piękną sylwetkę! Spotkanie autorskie z Katarzyną Galarowicz, promocja książki Natura. 8 dróg do zdrowia.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

13.00

• FUNDACJA PRODOTEO – Podpisywanie książek przez Magdę Grabowską, autorkę książki „Niezapomniane. Bohaterki Biblii. Księgi prorockie”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Fundacji Prodoteo – nr 4

13.00

• Wydawnictwo FRONDA – Paweł Lisicki, autor książek „Tajemnica Marii Magdaleny” oraz „Czy Jezus jest Bogiem” podpisuje swoje najnowsze publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Fronda – nr 44

13.00 – 14.00

• ROSIKON PRESS – Podpisywanie książek na stoisku ROSIKON PRESS Jose Angel Dominguez.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon Press – nr 89

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo PROMIC – Spotkanie z księdzem dr. Markiem Dziewieckim, który będzie podpisywał książkę „Żyj w radości miłości. 12 sposobów na odnalezienie sensu i spełnienia”. Każdy kto zakupi książkę otrzyma magnes w prezencie!

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Ks. Witold Kawecki – podpisuje książki na stoisku Jedność.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 7

13.00 – 16.00

• Wydawnictwo SINDRUK-DIMK zaprasza na spotkanie z ks. Grzegorzem Poźniakiem, który za całokształt swojej szerokiej działalności nagrodzony został FENIKSEM SPECJALNYM 2021. To autor licznych, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych pozycji z literatury dziecięcej, naukowej, popularno-naukowej, poezji oraz płyt CD. Autor chętnie podpisze nabyte książki oraz inne publikacje ze specjalną dedykacją dla czytelników.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa SINDRUK-DIMK – nr 76

13.00 – 18.00

• PandaTV – Zapraszamy na warsztaty medialno-telewizyjne wszystkich zainteresowanych poznawaniem tajników tworzenia i funkcjonowania TV Internetowej oraz na nasze stoisko, gdzie dowiesz się jak tworzyć media elektroniczne, poznasz ich język i sposób funkcjonowania.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko PandaTV – nr 21

13.30 – 17.30

• Wydawnictwo PROMIC i TWK – Z okazji 35 lecia Wydawnictwo Promic oraz TWK zapraszają na warsztaty i animacje dla dzieci: artystyczne malowanie twarzy, tworzenie masek (np. misiów), zabawy konstrukcyjne, tworzenie zakładek do książek z drucików kreatywnych.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

14.00 – 15.00

• Wydawnictwo IPN – dyskusja o książce Marka Mutora „Droga do Wrocławia. Życie i działalność ks. Bolesława Kominka”.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

14.00 – 15.00

• Wydawnictwo UNITAS – Promocja książki „Polska Stasiaka” i spotkanie autorskie z Wiktorem Świetlikiem.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.00 – 15.00

• Radio Warszawa Studio

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.00

• Wydawnictwo FRONDA – Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski, autor książki „Św. Paweł. Biografia. Na rozdrożach Synagogi i Kościoła”. podpisuje swoją najnowszą publikację na stoisku Wydawnictwa Fronda.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Fronda – nr 44

14.00 – 16.00

• Polskie Centrum św. Hildegardy – Zapraszamy do spotkania z autorką dr Alfredą Walkowską. To jedyna okazja, by zdobyć podpis autorki na egzemplarzu książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Polskie Centrum św. Hildegardy – nr 29

14.30 – 15.15

• Wydawnictwo ESPRIT – Spotkanie – panel dyskusyjny – pt. Kościele, dokąd zmierzasz? z ks. Robertem Skrzypczakiem, autorem książki „Ogień w Kościele” oraz o. Janem Strumiłowskim, autorem książki „Zachwiana Hierarchia”. Prowadzenie: red. Paweł Chmielewski.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego

14.30 – 15.30

• Wydawnictwo PROMIC – Spotkanie z autorką Panią Barbarą Garczyńską, która będzie podpisywała swoje książki m.in. „Kalendarz adwentowy”, „Moc sakramentów”, „Modlitewnik dla dzieci”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

15.00 – 16.00

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Szczęśliwy Wyszyński (60’)

Autor: Ewa Świecińska

Stefan Wyszyński stał się postacią historyczną. Celem filmu jest opowiedzenie jego historii i historii Polski XX wieku w oparciu o nieznane dokumenty archiwalne, ale zarazem w nowoczesny sposób, reklamowy i teledyskowy bardziej niż klasycznie dokumentalny. Autorka pragnie pokazać, że życie Kardynała wciąż pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. Na początku nic nie zapowiadało jego wielkości. Nic nie wskazywało na to, że ten słabowity chłopak kiedyś doprowadzi do największej mobilizacji społecznej nie tylko w świecie komunistycznym, ale po prostu w XX wieku. Czego możemy się nauczyć od niego dziś?

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

15.00 – 16.00

• ROSIKON PRESS – Prezentacja książki „Elementarz dla dziadków” autorstwa Jacka Mycielskiego. To kolejna publikacja po „Elementarzu dla rodziców” i „Elementarzu dla zakochanych”. Spotkanie poprowadzi red. Ewa Pietrzak.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

15.00 – 16.00

• Wydawnictwo WAM – „Szczęście w wielkim mieście, czyli historie kobiet, które zaczęły wszystko od nowa. Kasia Olubińska o wyjątkowych kobietach”. Spotkanie autorskie wokół książki „Szczęście w wielkim mieście” Katarzyny Olubińskiej Spotkanie z Kasią Olubińską o jej najnowszej książce „Szczęście w wielkim mieście”. Autorka tym razem opowiedziała historie siedmiu kobiet, które wbrew przeciwności losu postanowiły zawalczyć o siebie i dążyć do wyznaczonych celów. Każda z nich znalazła się na życiowych zakrętach, w sytuacjach trudnych, czasami bez wyjścia. Jednak zrobiły pierwszy krok i całkowicie odmieniły swoje życie. Były silne i odważne. Pokonały lęk. O tym, co przeżyły, opowiedziały Katarzynie Olubińskiej-Godlewskiej w książce „Szczęście w wielkim mieście”.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

15.00 – 16.00

• Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Marcin Brykczyński będzie podpisywał swoja nową książkę dla dzieci pt. „Słowo na nowo”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 7

15.00 – 16.00

• Polskie Centrum św. Hildegardy – Zapraszamy do spotkania z autorkami „Hildegardowej kuchni polskiej”. To jedyna okazja, by zdobyć podpisy autorek na egzemplarzu książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Polskie Centrum św. Hildegardy – nr 29

15.20 – 15.50

• Wydawnictwo ESPRIT – podpisywanie książek przez ks. Roberta Skrzypczaka i o. Jana Strumiłowskiego.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Esprit – nr 57

16.00 – 17.00

• Wydawnictwo IPN – dr hab. Rafał Łatka o książce „Pro memoria”.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

16.00 – 17.00

• Wydawnictwo ESPRIT – panel dyskusyjny pt. „Jak odkryć mądrość tradycji w czasach wielkiego chaosu?” wokół książki Sohraba Ahmariego „Niezerwana nić” z udziałem Grzegorza Górnego, Pawła Milcarka i Pawła Chmielewskiego.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego Sala Kinowa Zamku Królewskiego

16.00 – 17.00

• Wydawnictwo M –„Nadzieja w czasach beznadziei – ks. Dolindo Ruotolo”. Przemysław Janiszewski autor książki „Nadzieja w czasach beznadziei”, ks. dr hab. Robert Skrzypczak oraz red. naczelny Wydawnictwa M, Piotr Słabek porozmawiają o: jak ufać i nie tracić nadziei w trudnych czasach – kulisy powstawania książki; oto Matka Twoja – Matka Boża w życiu księdza Dolindo; Dolindo znaczy cierpienie, czyli o Autobiografii ks. Dolindo Ruotolo; co najbardziej zaskakuje w księdzu Dolindo; 920 stron Autobiografii – jak dużo pozostawił po sobie ksiądz Dolindo i ile z tego już poznaliśmy.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

16.00 – 17.00

• Wydawnictwo Promic – Z okazji 35-lecia istnienia i SWK zapraszają na koncert Ks. Piotra Pieczewskiego. Ks. Piotr Pieczewski od kilku miesięcy tworzy muzykę i udostępnia ją na YouTube. Jego utwory mają po kilkanaście tysięcy wyświetleń i cieszą się ogromną popularnością. Wstęp wolny!

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

16.00

• Wydawnictwo WAM – Spotkanie z Katarzyną Olubińską. Podpisywanie książki „Szczęście w wielkim mieście”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 12

16.00 – 17.00

• Wydawnictwo SERAFIN – o. Jan Konior SJ podpisuje swoje książki Bądź niebiańsko piękna, Obudź w sobie mężczyznę, Niepokalana, która udaremnia misję szatana.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 83

17.00 – 18.30

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Szklany dom (90’)

Autor: Paulina Guzik

Papież Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który wprowadził w Kościele oficjalne procedury i wydał dokumenty związane z ochroną dzieci i młodzieży. Był pierwszym, który jako Następca Świętego Piotra musiał mierzyć się z – jak wiemy dziś – największym kryzysem we współczesnym Kościele. Tytuł filmu nawiązuje do słów Ojca Świętego, który mówił: Kościół naszych czasów powinien stać się szklanym domem, przejrzystym i wiarygodnym i jest to dobre. Film powstał z potrzeby poszukiwania prawdy, nie sensacji, co podkreśla reżyserka i autorka scenariusza Paulina Guzik.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

17.30 – 18.30

• RAJ MEDIA – Spotkanie autorskie z Teresą, terapeutką i trzeźwą alkoholiczką bohaterką książki „Teresa święta Alkoholiczka”, prowadzenie Rafał Porzeziński. Będzie to barwna historia utraconego i odzyskanego człowieczeństwa. Teresa to pierwsza kobieta w Polsce, która podjęła próbę wychodzenia z nałogu alkoholowego przez program 12 kroków i odniosła sukces. Pełna ciepła, spokoju i głębokiej mądrości stała się przewodniczką dla wielu osób wychodzących z ciemności do światła.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego

18.30

• Zamknięcie sali ekspozycji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

19.30

• Uroczysta Gala rozdania nagród FENIKS 2022 i MAŁY FENIKS 2022 – Koncert okolicznościowy Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny.

Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Długa 13/15

niedziela, 2 października 2022 r.

10.00

• Otwarcie sali ekspozycji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

10.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – Spotkanie z siostrami ze zgromadzenia Małych Sióstr Baranka.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 33

10.00 – 13.00

• PandaTV – Zapraszamy na warsztaty medialno-telewizyjne wszystkich zainteresowanych poznawaniem tajników tworzenia i funkcjonowania TV Internetowej oraz na nasze stoisko, gdzie dowiesz się jak tworzyć media elektroniczne, poznasz ich język i sposób funkcjonowania.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko PandaTV – nr 21

10.30 – 12.00

• RAJ MEDIA – „12 kroków do pełni życia” z udziałem Dyrektora Piotra Jabłońskiego, Dyrektor Katarzyny Łukowskiej z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, prowadzenie Rafał Porzeziński.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

10.30 – 11.30

• Wydawnictwo PROMIC – Z okazji 35-lecia Wydawnictwo Promic zaprasza dzieci na warsztaty artystyczne. Spotkanie z Hanną Gierlasińską – artystką i autorką ilustracji książki „Zimowa przygoda Aniołka”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

11.00 – 13.00

• ROSIKON PRESS – Podpisywanie książek na stoisku ROSIKON PRESS Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon Press – nr 89

11.00 – 14.00

• ROSIKON PRESS – Prezentacja książki „Elementarz dla dziadków” autorstwa Jacka Mycielskiego. To kolejna publikacja po „Elementarzu dla rodziców” i „Elementarzu dla zakochanych”. Spotkanie poprowadzi red. Ewa Pietrzak.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon Press – nr 89

11.00 – 15.00

• Wydawnictwo BERNARDINUM – Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Ruman.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Bernardinum – nr 85

11.30 – 12.15

• Wydawnictwo ESPRIT – spotkanie autorskie pt. „Stoczył walkę o świętość Polski. Błogosławiony Prymas Wyszyński na straży wiary” z ks. Jerzym Jastrzębskim wokół książki „Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do okrycia”. Prowadzenie: Przemysław Goławski.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo IPN – dyskusja o książce Adama Hlebowicza „Zostali na Wschodzie t. 2”.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo WAM – Kim był Edmund Wojtyła, starszy brat św. Jana Pawła II i czy możliwa jest jego beatyfikacja? Spotkanie autorskie wokół książki „Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II”. GOŚCIE: Milena Kindziuk (autorka książki) oraz Grzegorz Polak (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego). Prowadzenie: Przemysław Babiarz (dziennikarz). O Edmundzie Wojtyle, autorytecie św. Jana Pawła II, pełnym pasji lekarzu i ukochanym bracie, opowiedzą Państwu Milena Kindziuk, autorka jego biografii oraz Grzegorz Polak z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od śmierci Edmunda minęło już 90 lat. Mimo upływu czasu postać ta wciąż inspiruje ludzi szukających nadziei i wiary. Pierwsza biografia Edmunda Wojtyły to mozaika utkana z rozmów ze świadkami, licznych dokumentów, zdjęć i wspomnień. Jej autorka odbyła wieloletnią podróż, w czasie której niestrudzenie odwiedzała miejsca związane z życiem rodziny św. Jana Pawła II. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów. Czy możliwa jest również beatyfikacja Edmunda? Na to i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi w czasie spotkania autorskiego prowadzonego przez Przemysława Babiarza.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

12.00 – 13.00

• Radio Warszawa Studio

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

12.00

• Wydawnictwo EDYCJA ŚW. PAWŁA – spotkanie z p. Magdaleną Wołochowicz.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 33

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo PROMIC – Z okazji 35-lecia Wydawnictwo Promic zaprasza na warsztaty manualne dla dzieci. Każde dziecko zabierze ze sobą uszytego Promisia!

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Promic – nr 53

12.00 – 13.00

• Wydawnictwo SERAFIN – br. Łukasz Woźniak OFMCap podpisuje swoją książkę Czas przycinania winnic. O kryzysie i odnowie życia konsekrowanego.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 83

12.30 – 13.15

• Wydawnictwo ESPRIT – podpisywanie książki przez ks. Jerzego Jastrzębskiego.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Esprit – nr 57

13.00 – 14.00

• ROSIKON PRESS i Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów – „La Salette. Objawienie Matki Bożej” w oparciu o odkrycia w Archiwum Watykańskim. Prezentacja książki autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego

13.00 – 14.30

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Zakochany Prymas (90’)

Autor: Jacek Tarasiuk

W 1966 roku podczas obchodów Millenium Chrztu Polski, komuniści decydują się na bardzo nietypowe posunięcie. Aresztują Ukochaną Prymasa Polski. Zostaje Ona zatrzymana i nie może poruszać się swobodnie po całej Polsce. Komuniści liczyli na to, że Prymas się załamie. On jednak nadal się z Nią spotykał. Na dodatek o Jej aresztowaniu zrobiło się głośno. Rozpisywały się o tym gazety z całego świata, a lud w tym czasie wznosił modlitwy z prośbą o Jej uwolnienie. Ten czyn przeszedł do historii.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

13.00 – 14.00

• Wydawnictwo WAM – Spotkanie autorskie z Tomaszem Terlikowskim, autorem książki „Jasna Góra. Duchowa stolica Polski. Biografia”. Prowadzenie: Dawid Gospodarek. Czy klasztor w Częstochowie nawiedził sam Mesjasz? Kto namalował ikonę Czarnej Madonny? Czy był to Łukasz Ewangelista? Kto tak naprawdę zranił najważniejszy dla Polaków obraz, pozostawiając na nim dwie rysy – Tatarzy, Czesi, a może sami Polacy? Jak w rzeczywistości wyglądała obrona przed Szwedami, o której opowiada Potop? Znany dziennikarz Tomasz Terlikowski odkrywa tajemnice Jasnej Góry, którą papież Jan Paweł II nazwał „sanktuarium narodu”.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

13.00

• Wydawnictwo WAM – Spotkanie z Mileną Kindziuk. Podpisywanie książki „Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 12

13.00

• Wydawnictwo FRONDA – Wincenty Łaszewski, autor albumu „Świat Maryjnych Objawień” oraz biografii Prymasa Tysiąclecia „Stefan błogosławiony Wyszyński” podpisuje swoje najnowsze publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Fronda – nr 44

14.00 – 15.00

• Państwowy Instytut Wydawniczy – Spotkanie autorskie ks. Jana Sochonia dotyczące jego nowego tomu „Nie pocieszaj się tylko płacz” poprzedzone prezentacją książek wydawnictwa o tematyce katolickiej prowadzoną przez red. Michała Karpowicza.

Sala w Namiocie B przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.00

• Wydawnictwo WAM – Spotkanie z Tomaszem Terlikowskim. Podpisywanie książki „Jasna Góra. Duchowa stolica Polski. Biografia”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 12

14.00

• Wydawnictwo FRONDA – Sławomir Koper, autor serii książek o sekretach polskich pisarzy, jak również serii o polskich Kresach podpisuje swoje najnowsze publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Fronda – nr 44

14.00 – 15.00

• Polskie Centrum św. Hildegardy – Zapraszamy do spotkania z autorkami „Hildegardowej kuchni polskiej”. To jedyna okazja, by zdobyć podpisy autorek na egzemplarzu książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Polskie Centrum św. Hildegardy – nr 29

14.00 – 16.00

• ROSIKON PRESS – Podpisywanie książek na stoisku ROSIKON PRESS Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon Press – nr 89

14.30 – 15.30

• Wydawnictwo ESPRIT – spotkanie autorskie pt. „Czy ktoś zamordował papieża. Tajemnice życia i śmierci bł. Jana Pawła I” z ks. Jackiem Skrobiszem wokół biografii bł. Jana Pawła I „Pokora”. Prowadzenie: Bogumił Łoziński.

Sala w Namiocie A przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.30 – 17.30

• TELEWIZJA POLSKA S.A. – Nędzarz i Madame (180’)

Autor: Witold Ludwig

Film Nędzarz i madame ukazuje niepowtarzalne losy Adama Chmielowskiego, artysty – malarza, który – w poszukiwaniu wolności i szczęścia – poświęca wszystko, nawet za cenę ofiary z samego siebie. Tragiczne losy, załamanie duchowe, wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych, nie spowodowały jego zniknięcia. Powstaje, jak feniks z popiołów, a wówczas – oszalały z miłości do drugiego człowieka – powraca w wielkim stylu jako Brat Albert – przyszły święty. Filmowi towarzyszy oprawa muzyczna na najwyższym światowym poziomie.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego

17.30

• Zamknięcie sali ekspozycji. Zamknięcie XXVII Targów Wydawców Katolickich.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego