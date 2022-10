Kard. Kazimierz Nycz poświęcił kaplicę z odnowioną płaskorzeźbą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, którą w 1924 r. wprowadził do marymonckiej świątyni bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. s. Faustyny.

Liturgii 1 października w kościele księży marianów na Marymoncie przewodniczył kard. Nycz, metropolita warszawski. Poświęcona przez niego kaplica Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z łaskami słynącą płaskorzeźbą Maryi znajduje się w kruchcie, przy wejściu z lewej strony kościoła.



Ksiądz Maricn Jurak MIC, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski, przypomniał, że płaskorzeźba Matki Bożej Królowej Korony Polskiej została wprowadzona do kościoła w 1924 r. przez bł. ks. Sopoćkę. I do lat 70. XX w. zawieszona była w głównym ołtarzu kościoła. Teraz znalazła swoje miejsce w poświęconej kaplicy.

W homilii metropolita warszawski wezwał wspólnotę parafialną do głoszenia Ewangelii w swoich środowiskach - rodzinach, szkołach, uczelniach, miejscach pracy. - Ono nie odnosi się już jedynie do dalekich krajów misyjnych. Musi stawać się rzeczywistością także w Polsce i w Warszawie, gdzie coraz więcej jest przestrzeni, w których ludzie już stracili Jezusa - powiedział kard. Nycz.



Zachęcił, by świeccy razem z duszpasterzami wychodzili na poszukiwanie młodego pokolenia, które musi dzisiaj mierzyć się z wieloma trudnymi wyzwaniami.