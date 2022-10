Otwarcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy  

2 października, w Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy nowy oddział Muzeum Warszawy otworzyli: jego inicjatorka Wanda Traczyk-Stawska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Karolina Ziębińska-Lewandowska, dyrektorka Muzeum Warszawy i kierownik placówki Michał Wójcik. Powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej przestrzeń ma przywracać pamięć o zamordowanych i poległych w czasie powstania warszawiankach i warszawiakach, być miejscem refleksji o konsekwencjach przemocy, radykalizmów i konfliktów zbrojnych. W dwóch pawilonach oraz na Murze Pamięci upamiętniono dziesiątki tysięcy mieszkanek i mieszkańców stolicy. Od 4 października Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy będzie otwarta dla publiczności.

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli pogrzebano ponad 104 tys. osób, z czego zaledwie 8-10 tysięcy stanowią żołnierze. Ponad 90 tysięcy ofiar to osoby cywilne, najczęściej chowane w bezimiennych, zbiorowych mogiłach. Dzięki staraniom Wandy Traczyk-Stawskiej i Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Cmentarzu powstała Izba Pamięci. To przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, której celem jest opowiedzenie historii tych, którzy zginęli w czasie egzekucji i walk. Nazwiska dziesiątek tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego zostały uwiecznione na Murze Pamięci i będą sukcesywnie uzupełniane.

- To miejsce ma służyć temu, żeby się wsłuchać w głos takich ludzi jak pani Wanda i wyciągać wnioski z tego, co oni do nas mówią. Bo prawdziwy patriotyzm polega też na tym, że próbuje się wsłuchać w głos bohaterów. Tak, musimy pamiętać, tak, musimy rozliczać, ale musimy patrzeć w przyszłość, bo to jest dzisiaj najważniejsze – mówił prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski na inauguracji Izby Pamięci.

Upamiętnienie ofiar Powstania Warszawskiego to zwieńczenie dziesiątek lat starań Wandy Traczyk-Stawskiej – weteranki powstania.

–Tu leży ponad 104 tysiące osób. Ich głosem ma być ten cmentarz i ta Izba Pamięci. Ona ma wołać na cały świat: Nigdy więcej wojny! – mówiła inicjatorka budowy Izby podczas uroczystości – Spójrzcie, jaki piękny jest świat! On zginie przez wojny. Dlatego wołam do opinii publicznej na całym świecie: zróbcie wszystko, żeby nie było III wojny światowej. Pomóżcie Ukrainie!