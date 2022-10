Kard. Nycz: Czas skończyć z papieskimi kremówkami  

Sabina Dziakun pochodzi z Grodna na Białorusi. Po polsku mówi perfekcyjnie, to zasługa babci i innych przodków z polskimi korzeniami. Do Polski przyjechała z marzeniami: studiować i znaleźć pracę w polskich mediach.

- Nie było łatwo. Pochodzę z wielodzietnej, niezamożnej rodziny. Nie znałam w Polsce nikogo. Z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia zetknęłam się dzięki ks. Łukaszowi Nyczowi, który przyszedł do akademika prowadzonego przez siostry Sługi Jezusa. To on opowiedział mi o tej niezwykłej inicjatywie. Pojechałam na obóz stypendystów. Teraz mam 150 bliskich znajomych i stałe wsparcie finansowe. Mam wspólnotę i oparcie, nie mogłam lepiej trafić - mówi.

Dziś jest jedną z 2 tys. stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która co roku organizuje Dzień Papieski. W tym roku już po raz 22.

Obchodom tegorocznego XXII Dnia Papieskiego przyświeca hasło „Blask prawdy”. Jest to tytuł, a zarazem pierwsze słowa encykliki Jana Pawła II z 1993 roku. Dziesiąta encyklika papieża Polaka traktuje o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła.

- To była jedna z najważniejszych encyklik Jana Pawła II. Papież chciał się zmierzyć z problemem ważnym dla całego świata: odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie możemy sami decydować, co jest prawdą czy fałszem, co dobrem a co złem. Takie decydowanie byłoby źródłem wielkiego relatywizmu. Jan Paweł II podkreślał, że kryterium dobra i zła jest ponad i poza nami. Człowiek nie jest kreatorem, ale może odczytać to w sumieniu, w blasku prawdy, którym jest Jezus Chrystus. Dziś widzimy, że ta encyklika jest niezwykle aktualna - mówił podczas prezentacji w Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Kazimierz Nycz, podkreślając, że dziś potrzeba pogłębionej analizy papieskiego nauczania. - Musimy przejść od mówienia o kremówkach do rzetelnego zgłębiania słów Jana Pawła II.

W tym roku Dzień Papieski przypada 16 października. Już w niedzielę 9 października w kościołach w Polsce odczytany zostanie List Episkopatu Polski zapowiadający to wydarzenie. 15 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Nagród TOTUS TUUS 2022. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP 2 o godz. 16. Na gali wystąpią m.in. Andrzej Lampert, Olga Szomańska, Janek Traczyk, Basia Giewont.

Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczane są osobom i instytucjom, które - inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II - w sposób szczególny przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. Tzw. „katolickie noble” zostaną przyznane w czterech kategoriach: Promocja godności człowieka, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II oraz TOTUS TUUS MEDIALNY im. bp. Jana Chrapka. Przyznana zostanie również Nagroda specjalna TOTUS TUUS.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nominowani są: Fundacja Gajusz - za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej - za ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną świadczoną z miłością, troską i współczuciem nieuleczalnie chorym pacjentom oraz Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - za wyjątkową opiekę nad dziećmi z nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami, w tym opiekę perinatalną oraz za pomoc rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci.

Nagroda TOTUS TUUS w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” może trafić do twórców filmu „Będziesz miłował” - za przybliżenie zagranicznym odbiorcom historii życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, opartego na miłości do Boga i drugiego człowieka, do Ojczyzny i Kościoła, do Stanisława Leszczyńskiego, nominowanego "za niezliczone momenty obcowania z pięknem w czystej postaci, promocję muzyki polskiej, prezentacji jej piękna i wartości w świecie" lub do organizatorów warsztatów twórców ikon z Nowicy - "za odnowę ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła katolickiego i prawosławnego".

Nominowani w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” są: Dni Jana Pawła II - za podjęcie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II, jego utrwalanie oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli, Jolanta Sosnowska - za monumentalne dzieło „Hetman Chrystusa” - piękną literacką i merytoryczną wędrówkę śladami św. Jana Pawła II oraz publicystka Gościa Niedzielnego i autorka wielu książek, dr Milena Kindziuk - za pionierskie prace odkrywające nieznane fakty dotyczące św. Jana Pawła II i Jego rodziny, w tym książki o rodzicach i bracie.

„TOTUS TUUS MEDIALNY im. bp. Jana Chrapka” może trafić do redakcji „Przewodnika Katolickiego” - za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii; członkiń Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego - za pionierską, cierpliwą i konsekwentną pracę archiwizacyjną, dokonanie nagrań, opracowań, zachowanie i upowszechnianie kazań i wystąpień Prymasa Tysiąclecia lub do twórców kanału YouTube MASKACJUSZ TV - za nowatorskie i konsekwentne działania medialne łączące pasję z profesjonalizmem dla realizacji ewangelizacyjnej misji Kościoła.

W niedzielę 16 października ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia o godz. 9 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawi Eucharystię w intencji darczyńców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, transmitowaną w Polsat News. W bazylice Świętego Krzyża w Warszawie o godz. 9 bp Grzegorz Suchodolski z diecezji siedleckiej będzie przewodniczył Mszy św. "radiowej”. W sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie o 9.30 Mszę św. będzie celebrował abp Marek Jędraszewski (transmisja w TVP 1 i TVP Polonia).

W niedzielny wieczór o 17.30 TVP 1 wyemituje Koncert Galowy XXII Dnia Papieskiego pt. „Blask prawdy”. Wystąpią m.in. Kasia Moś, Lidia Pospieszalska, Dariusz Malejonek, Kamil Bednarek, Andrzej Lampert, Tomasz Budzyński i Robert Friedrich „Litza”.

W ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego 14 października odbędzie się konferencja naukowa pt. „Polska, Ukraina, Europa”. Spotkanie rozpocznie Msza św. w kościele akademickim św. Anny o godz. 9. Na godz. 10 zaplanowano rozpoczęcie obrad w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19. W debacie udział wezmą prof. Myrosław Marynowycz (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), prof. dr hab. Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz o. dr Wojciech Surówka OP (były dyrektor Instytutu Nauk Religijnych w Kijowie).

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych zdolnych, niezamożnych osób z małych miejscowości. Nowe stypendia można ufundować, wysyłając SMS o treści „STYPENDIA” na numer 74 265, wrzucając datek do puszki kwestarskiej w kościołach lub na ulicach miast. Przez cały rok program stypendialny można wesprzeć, wpłacając środki na konto Fundacji: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Możliwe jest również wsparcie programu stypendialnego poprzez wpłaty na stronie www.e-zbiorka.pl. Można również założyć własną puszkę i samodzielnie kwestować wśród swoich znajomych na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży.

W Dzień Papieski stypendyści odwiedzą kościoły, by dać osobiste świadectwo wiary i wyrazić darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie. W całej Polsce odbędą się liczne wydarzenia przygotowane przez stypendystów i przyjaciół Fundacji: m.in. kiermasze, biegi, koncerty i miasteczka rodzinne. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.dzielo.pl oraz mediów społecznościowych, gdzie na stronach wspólnot akademickich pojawią się informacje o przebiegu Dnia Papieskiego w poszczególnych miastach.