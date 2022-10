Koronka do Miłosierdzia Bożego poprowadzona przez kard. Kazimierza Nycza oraz poświęcenie modrzewiowego krzyża na terenie dawnego Kombinatu Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Mysiadle zgromadziła kilkaset osób.

- Dziękuję wam za tak liczną obecność. To dowód na to, że świątynia w tym miejscu jest bardzo oczekiwana. Już 15 lat temu wskazywano, że te tereny będą się szybko zaludniać, a okoliczne świątynie: w Iwicznej, w Piasecznie czy w Józefosławiu nie należą do ogromnych. Ks. Leszek Kwiatkowski, którego skierowałem tu z zadaniem budowy kościoła, ma za sobą wiele lat pracy w seminarium: jako opiekun, prokurator, ale także odpowiedzialny za remont barokowego kościoła seminaryjnego. Z pewnością nie wybuduje tu z wami świątyni barokowej, ale raczej funkcjonalną i prostą. Ufam, że już wkrótce będziecie mogli modlić się w swojej kaplicy, a od czerwca korzystać także z posługi nie tylko ks. Leszka, ale także nowego wikariusza - obiecał kard. Kazimierz Nycz.

Razem z wiernymi odmówił Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie poświęcił modrzewiowy, siedmiometrowy krzyż, który stanął na ogrodzonym placu. W dawnych budynkach gospodarczych powstaje obszerna kaplica i zaplecze parafialne.

Kard. Kazimierz Nycz zdecydował, że powstająca parafia będzie nosiła imię bł. Jerzego Popiełuszki.