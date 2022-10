Więcej in vitro w Warszawie  

Skuteczność programu wynosi mniej niż 25 proc., ale radni zwiększyli na niego budżet w latach 2023-2025. Oszacowano, że w stolicy mieszka około 25 tys. par, mających problem z poczęciem dziecka. Rocznie na in vitro będziemy wydawać 13,4 mln zł.

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy na wniosek złożony przez radnych Koalicji Obywatelskiej radni zwiększyli kwotę budżetu in vitro do ponad 40 mln zł.

Dzięki miejskiemu programowi in vitro w latach 2017-2022 na świat przyszło blisko 1700 dzieci. Z programu skorzystało ponad 8 tys. par. Zaproponowane środki w trzeciej edycji to ponad 35 mln złotych. Radni KO zaproponowali, żeby zwiększyć kwotę o 5,1 mln zł do ponad 40 mln zł.

Planowane koszty całkowite w budżecie w latach 2023-2025 to 13,4 mln zł w każdym roku.

Za przyjęciem poprawki zwiększającej kwotę budżetu przeznaczonego na in vitro głosowało 39 radnych, przeciw było 8, wstrzymało się 16 radnych. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą "w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025". Za przyjęciem uchwały głosowało 39 radnych, wstrzymało się 14, 1 osoba była przeciw.

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jak podano w uzasadnieniu uchwały zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat, będąc prawdopodobnie naturalną konsekwencją zmian współczesnego świata i stanowi ważny wieloaspektowy problem wymagający pomocy medycznej. "Niepłodność jest szczególną chorobą, ponieważ dotyka dwojga młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe" - dodano.

Według zamieszczonych w uzasadnieniu szacunków, problem niepłodności dotyczy 10-12 proc. populacji. Jak wyjaśniono odnosząc ten schemat do populacji kobiet w wieku 25-40 lat zamieszkałych w Warszawie, wynoszącej ok. 250 tys. osób, wielkość niepłodnej populacji warszawskiej oszacowano na około 25 tys. par. Natomiast wielkość populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI oszacowano na około 2,5 tys. (10 proc niepłodnych par).

Program składa się z trzech elementów: dofinansowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego, dofinansowania kriokonserwacji komórek jajowych kobiet przed leczeniem nowotworów, wykładów dla uczniów liceów i techników dotyczących zapobiegania i leczenia niepłodności.