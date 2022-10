Wiedza, przekazywana młodym o pontyfikacie św Jana Pawła II nie może ograniczać się do kremówek, ciekawostek, ani wspomnień atmosfery papieskich pielgrzymek. Podkreślał to kard. Kazimierz Nycz na rozpoczęciu międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polska, Ukraina, Europa".

Msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego w kolegiacie św. Anny rozpoczęła międzynarodową konferencję naukową pod hasłem „Polska, Ukraina, Europa”, organizowaną przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Metropolita warszawski, wprowadzając do liturgii, wskazał, że intencją modlitwy będą kwestie podsuwane przez konferencję i omawiane na niej. „Chcemy się modlić przez wstawiennictwo Jana Pawła II w intencjach Europy, i Ukrainy” - mówił kardynał, dodając, że istotna jest też intencja mądrego przyjęcia dziedzictwa Jana Pawła II, by oddziaływać nim na teraźniejszość i przyszłość.

W kazaniu kard. Nycz przypomniał, że to już 44 lata minęły od wyboru Karola Wojtyły na papieża, czego pamiątkę obchodzimy od lat podczas Dnia Papieskiego i - w bliskiej odległości - liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.

Hierarcha podkreślił, jak ważne jest wskazywanie na aktualność pontyfikatu polskiego papieża, bo "spoczywa na nas odpowiedzialność za ten pontyfikat, jego dziedzictwo i mamy obowiązek pochylać się nad nim i jego przesłaniem >>na serio<<.

– Minęło prawie dwadzieścia lat od odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, i dopiero dziś sobie uświadamiam, że wyrosło półtorej pokolenia ludzi młodych, którzy nie znają już Jana Pawła II. Nie słuchali jego kazań, nie pamiętają pielgrzymek, atmosfery, która wtedy, za tego pontyfikatu nam towarzyszyła - powiedział wskazując jednocześnie, że nie samo przypominanie atmosfery jest dziś ważne, ale przede wszystkim istoty dziedzictwa papieża Polaka.

Kard. Nycz zauważył, że mamy do czynienia z pewnym trendem zapominania o Janie Pawle II, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, „jakby nieliczenia się z tym pontyfikatem, wręcz świadomego ignorowania, jakby znaczył mało”. Kaznodzieja podkreślił, że nie można sprowadzać popularyzacji tego pontyfikatu do ciekawostek, wydarzeń. Wspomniał swoją niedawną wizytę w Wadowicach, gdzie apelował, by przejść wreszcie od nauczania na poziomie kremówek do wskazywania na treść i istotę przesłania, odwoływania się do dokumentów, nauczania.

Wskazał, że dobrym krokiem ku takiej perspektywie są właśnie sympozja corocznie organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia przy okazji Dnia Papieskiego. Zwrócił uwagę na aktualność tegorocznego tematu - „Polska, Ukraina, Europa”.

– Jakże ogromne przeczucie wiedzione Duchem Świętym miał Jan Paweł II, kiedy mówił o Europie, kiedy przestrzegał przed konkretnymi niebezpieczeństwami - zauważył hierarcha wskazując, że w powszechnej pamięci z nauczania polskiego papieża o Europie utkwił być może obraz „dwóch płuc”, a zupełnie zapomniane zostały dwa wielkie synody poświęcone Europie, do których zgłębienia kard. Nycz gorąco zachęcił.

Metropolita warszawski zaapelował o zapał w promocję przesłania Jana Pawła II, które jest teraz bardzo potrzebne, tak w Kościele, jak i w świecie.

Po Mszy św. w Domu Arcybiskupów Warszawskich rozpoczęła się dalsza część konferencji, która jest transmitowana na kanale YouTube Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.