Dominikańska parafia świętuje 70 lat

Dominikańska parafia św. Dominika na Służewie obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. 3 sierpnia 1952 r. bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, podpisał dekret tworzący nową parafię na warszawskim Służewie przy istniejącym od 15 lat klasztorze dominikanów. Pierwszym proboszczem został o. gen. Adam Studziński OP.

"W tym roku mija 70 lat od utworzenia naszej parafii - to okazja do wielkiej wdzięczności, modlitwy i świętowania. Zapraszamy do współtworzenia tego czasu!” - zapraszają dominikanie.

Przygotowaniem do jubileuszu będą trzydniowe rekolekcje o wdzięczności "Nieskończenie więcej! (Ef 3, 20)", które 20-22 października podczas Mszy św. o godz. 12, 18 i 19.30 wygłosi o. Jacek Pietrzak OP.

21 października o godz. 17.15 zostanie odprawione nabożeństwo pokutne za grzechy zaniedbania i zgorszenia popełnione przez dominikanów. A po wieczornej Mszy św. rekolekcyjnej odbędzie się koncert polskiej muzyki sakralnej w wykonaniu działającej na Służewie scholi Gaudete in Domino (początek koncertu ok. godz. 20.20).

22-23 października będzie można zwiedzać zakamarki dominikańskiego klasztoru szlakiem "myszy kościelnej". Przewodnikiem będzie o. Dariusz Kantypowicz OP. Liczba miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmowane są przez formularz >>.

23 października po rodzinnej Mszy św. o godz. 11 odbędą się warsztaty ze świętymi dominikańskimi dla dzieci. "Prosimy dzieci o zabranie piórników i kredek. Zajęcia potrwają około półtorej godziny" - podpowiadają dominikanie.

Najważniejszym wydarzeniem jubileuszu będzie dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem bp. Michała Janochy 23 października o godz. 12.30. Na zakończenie obchodów o godz. 18 w auli o. Jacka Woronieckiego odbędą się premierowy pokaz okolicznościowego krótkiego filmu "Służew - mój dom", a potem potańcówka.