UKSW rośnie w siłę. Trzeci kampus otwarty  

To wielki dzień w historii rozwoju naszej uczelni i społeczności akademickiej. To wielki dzień dla twórców tego miejsca, ale równie dla tych, którym to miejsce ma służyć: dla świata ekonomicznego i gospodarczego, dla społeczeństwa. To ono będzie korzystało z osiągnięć badawczych poprzez komercjalizację wyników naszej działalności naukowej – mówił rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas otwarcia trzeciego kampusu UKSW – Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego.

Centrum powstało w ciągu dwóch lat, kamień węgielny został wmurowany w sierpniu 2020 r. MCB w Dziekanowie Leśnym na obszarze 1,2 ha to dwa budynki o łącznej powierzchni użytkowej 5190 m2, w których prowadzone będą prace badawcze w ramach laboratoriów. Rektor UKSW podkreślił, że „to miejsce już żyje, jest realnym pomostem między światem nauki a światem gospodarki”.

– Nasz uniwersytet dojrzał już do tego, będąc wciąż młodą jednostką na mapie akademickiej, aby wyniki badań wdrażać do gospodarki – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Podkreślił, że Multidyscyplinarne Centrum Badawcze jest wyrazem społecznej odpowiedzialności nauki, która odnosi się zarówno do kształcenia elity intelektualnej kraju, jak i faktu, że prace badawcze mają służyć społeczeństwu i podnosić jego standard życia.

Obecny na uroczystości minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek wyraził uznanie z powodu błyskawicznego rozwoju uniwersytetu naukowego i badawczego, ale także infrastrukturalnego, który jest konieczny, by rozwój nauki i badań był szybszy.

– Multidyscyplinarne Centrum Badawcze to pomost między nauką a biznesem, to praktyczny pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona uczelni – podkreślił prof. Przemysław Czarnek.

Minister zaznaczył, że takich właśnie pomników potrzebujemy w naszych czasach. Żyjemy bowiem w czasach rewolucji kulturowej i społecznej, której cechą jest obalanie i opluwanie autorytetów, a tego przykładem są brutalne ataki na Jana Pawła II.

– Budujmy pomniki naszym autorytetom – zaapelował.