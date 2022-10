Sakramenty działają non stop. Książki dla Czytelników  

Modlimy się o uzdrowienie z choroby, dawnych zranień, o pomoc w rodzinnych problemach, o siły do walki na zakrętach kapłańskiego życia... A pomoc jest w sakramentach.

Błędnie myślimy, że chrzest, który przyjęliśmy jako niemowlaki, na niemowlęctwie się kończy, że Komunia św. przyjęta przed południem po południu już nie działa, a sakrament chorych jest zarezerwowany dla stojących nad grobem.

Jak zaznaczają o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło w książce "Siedem tajemnic", rzadko myślimy o sakramentach jako o realnej mocy płynącej z Chrystusa, która ma nam pomóc, wesprzeć nas na drodze upodabniania się do Jezusa. O łasce, która zawsze jest darem i pierwszym, podstawowym działaniem Boga w świecie.

