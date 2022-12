Ikona od prezydenta Dudy na urodziny wydawnictwa PROMIC

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC wraz z gośćmi i przyjaciółmi obchodziło jubileusz 35-lecia istnienia. Jak podkreślono podczas spotkania jubileuszowego 15 listopada, PROMIC to najmłodsze dziecko wśród dzieł i inicjatyw założonych przez księży marianów. Odprawiona została Msza św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na warszawskich Stegnach.

– Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli wydawnictwu PROMIC w tym wyjątkowym dniu: pracownikom, współpracownikom, autorom i tłumaczom, przedstawicielom mediów, drukarni i hurtowni, fundacji i stowarzyszeń, księgarń oraz księżom marianom – podkreślał w swoim wystąpieniu prowincjał ks. Tomasz Nowaczek, prezes Spółki PROMIC. Zaznaczył również, że działanie wydawnictwa PROMIC koncentruje się na służbie słowu, a słowo kształtuje kulturę.

Szczególne podziękowania złożono Pawłowi Sałkowi, ministrowi w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, oraz ks. Zbigniewowi Krasowi, kapelanowi Prezydenta RP, za przybycie, serdeczne słowa i prezent – kopię ikony „Przyjaźń”, dar prezydenta Andrzeja Dudy dla wydawnictwa PROMIC, przekazany na ręce dyrektorki wydawnictwa Anety Zbieskiej.

35 lat istnienia na rynku, jak podkreślono podczas jubileuszu, to olbrzymi sukces, ale także wielki wkład pracy przekładający się na setki wydanych tytułów, przebogatą i różnorodną ofertę skierowaną do czytelników w każdym wieku; to dziesiątki targów i spotkań; to trud, owocujący miejscem w zaszczytnej czołówce najbardziej znaczących i cenionych wydawnictw katolickich w kraju.

Uroczystość była również okazją do rozmów, osobistych podziękowań, wysłuchania koncertu muzyki religijnej w wykonaniu ks. Piotra Pieczewskiego i spędzenia czasu z osobami, które razem z zespołem wydawnictwa pozwalają oddawać do rąk czytelników mądre, wartościowe i pięknie wydane książki.