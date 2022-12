Kard. Nycz do apostolskiego ruchu: "Brońcie definicji rodziny"  

Założony w 1952 r. przez bł. Stefana Wyszyńskiego, Marię Okońską i Marię Wantowską Ruch Apostolski Rodzina Rodzin świętował 70 lat istnienia. Obchodom towarzyszyło dwudniowe sympozjum "Ojcowizna”, które odbyło się 19-20 listopada w Warszawie.

Pierwszego dnia jubileuszu w siedzibie Ruchu Apostolskiego Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 odbyła się projekcja filmu o historii ruchu połączona ze świadectwami jego członków. Kulminacyjnym punktem sympozjum była Msza św., którą w archikatedrze warszawskiej odprawił kard. Kazimierz Nycz. Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. prof. Czesław Parzyszek SAC i ks. Jerzy Limanówka SAC, ojciec duchowny ruchu.

Nawiązując w homilii do uroczystości Chrystusa Króla, metropolita warszawski zaznaczył, że jako ludzie ochrzczeni wszyscy jesteśmy powołani do tego, by nadać światu ewangeliczne oblicze. Zwrócił uwagę, że już błogosławiony prymas wraz ze swoimi współpracownikami myślał o tym, co katolik świecki może i powinien czynić dla budowania królestwa Bożego. - Wiedział, że w pojedynkę zawsze człowiek jest osłabiony, dlatego powołał Rodzinę Rodzin. Jako ekspertów od apostolstwa świeckich widział pallotynów i to im powierzył duchową opiekę nad ruchem - podkreślił.

Kaznodzieja wymienił także cztery cele, które były bliskie bł. Wyszyńskiemu, a które realizuje Rodzina Rodzin: uwielbienie i oddanie chwały Trójjedynemu Bogu, które wyrażało się w zawołaniu biskupim kard. Wyszyńskiego "Soli Deo”, umiłowanie Kościoła, cześć dla Matki Najświętszej oraz służba rodzinie. - Dziś, po 70-latach cele te są nadal bardzo aktualne - zwrócił uwagę kard. Nycz.

- Potrzeba dzisiaj ludzi, którzy broniliby Kościoła przed tym, co fałszywe. Ważna jest pomoc rodzinie, szczególnie w podstawowym wymiarze obrony definicji rodziny. Jak bardzo rodzina potrzebuje pomocy w dziedzinie wychowania, bo ma wokół siebie wielu antywychowawców - powiedział kardynał, zaznaczając jednocześnie, że zadaniem Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin jest głoszenie Ewangelii współczesnemu światu. - Każdy jest posłany do dawania świadectwa w swoim środowisku - dodał.

Drugiego dnia sympozjum członkowie ruchu uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej. Po modlitwie był czas na zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Członkowie ruchu przekazali dla Muzeum dar - album zawierający teksty 9-letniej formacji opartej na Jasnogórskich Ślubach Narodu z 1956 roku, jaką przeszła Rodzina Rodzin, przygotowując się do beatyfikacji swojego współzałożyciela.