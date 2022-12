Kolędnicy poszukiwani  

W styczniu - już tradycyjnie - kolędnicy odwiedzą domy seniora, ośrodki pomocy społecznej, areszty czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, dzieląc się z ich mieszkańcami śpiewem oraz radością Bożego Narodzenia. Do 4 grudnia organizatorzy czekają na zgłoszenia zespołów, miejsc i wolontariuszy.

- Zapraszamy zespoły muzyczne, chóry szkolne i akademickie, schole kościelne, uniwersytety trzeciego wieku, ale do akcji mogą włączyć się także muzykujący przyjaciele i współpracownicy. Kolędnicy odwiedzają miejsca o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury, gdzie występują z koncertem kolęd, a także zapraszają podopiecznych do wspólnego śpiewania. Równolegle trwają zgłoszenia miejsc, które chciałyby przyjąć u siebie kolędników - mówi Dorota Czajkowska, koordynatorka projektu. - PoKolędzie to projekt, którego główną ideą jest spotkanie z drugim człowiekiem. Dzięki wspólnemu kolędowaniu pielęgnujemy tradycję, a jednocześnie umacniamy poczucie solidarności społecznej. To działanie niesie radość i nadzieję, która w ostatnim czasie jest szczególnie ważna - podkreśla.

Warszawska akcja kolędowania organizowana jest już po raz 9. Nazwa "PoKolędzie JP2" powstała po połączeniu dwóch pojęć: "pokolenie JP2", bo takim pokoleniem czuli się pomysłodawcy akcji, czyli chórzyści Centrum Myśli Jana Pawła II, oraz "po kolędzie", rozumiane jako podtrzymywanie pięknej polskiej tradycji chodzenia "po kolędzie", czyli kolędowania w okresie bożonarodzeniowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt wychodzenia z kolędą do ludzi.

Spotkania kolędowe odbywać się będą od 3 do 31 stycznia 2023 roku. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną wyposażone w gotowe śpiewniki i prezentację. W organizacji spotkania kolędowego w konkretnym miejscu pomogą ambasadorzy-wolontariusze, którzy także właśnie teraz mogą zgłaszać się do akcji za pomocą formularza dostępnego na stronie: pokolędziejp2.pl.