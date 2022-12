Ruszają internetowe rekolekcje "Odnowić pamięć serca”

Zaplanowano cztery konferencje: "Zdążyć na czas”, "Delikatność piękna”, "Wybrać miłość” i "Bliscy dalecy”. Mają one pomóc w przygotowaniach do uroczystości Bożego Narodzenia. - Świat, w którym żyjemy, bardzo się rozpędził. Nawet zbliżające się Boże Narodzenie przyspiesza rytm naszych spraw: zakupy, sprawunki, prezenty, ale też by zdążyć na czas, posprzątać… Kto nas może zatrzymać? Wydaje mi się, że tylko miłość może zatrzymać człowieka. Miłość, to znaczy zapytanie się, kogo ja kocham, a kto mnie kocha. Miłość, która przecież jest istotą naszego życia. Stąd Boże Narodzenie, jeśli się ma wydarzyć, potrzebuje miejsca. Tym miejscem jest serce. Chciałbym, żeby te refleksje dały szansę odnowić pamięć serca - mówi ks. Pawlina.

Rekolekcje Adwentowe 2022 - 1. Zdążyć na czas - ks. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW

AKW - Akademia Katolicka w Warszawie

Rekolekcje będą odbywały się w formie online. Konferencje będą dostępne na stronie internetowej Akademii, na Facebooku oraz na YouTubie. Pierwsza konferencja już 28 listopada. - Wokół Bożego Narodzenia jest bardzo piękna i bogata tradycja. Mam jednak nieraz wrażenie, że tam nie ma treści. Że zapominamy, Kogo my świętujemy. Tradycja bez Boga. Druga refleksja, którą chciałbym zaproponować - kogo my czcimy? Jeśli brakuje istoty, tradycja się wypala. Wielu z nas może być wieloma rzeczami zmęczonymi czy znudzonymi, jeśli nie dotkniemy sprawy najważniejszej: by wszystko, co robimy, miało jakiś sens, to znaczy kogo my chcemy uczcić. I wymyka się nam z tej tradycji Pan Jezus rodzący się w żłóbku. Świętowanie dla świętowania jest świętowaniem pustym - podkreśla rektor AKW.