Edmund Wojtyła, wzór lekarza?  

- Ufam, że już jest święty, czyli przebywa wśród zbawionych w niebie. Ogłoszenie przez Kościół beatyfikacji to jednak inna sprawa - mówił kard. Kazimierz Nycz o bracie Jana Pawła II, który zmarł 90 lat temu.

Metropolita warszawski wziął udział w promocji specjalnego dodatku do "Gościa Niedzielnego", poświęconego w całości osobie Edmunda Wojtyły, starszego o 14 lat brata święto papieża. Prezentacja, zorganizowana przez Katolicką Agencję Informacyjną, odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

- Cieszę się, że w natłoku książek, czasem byle jakich, ukazują się tak wartościowe teksty. Dwie biografie: Edmunda i Karola odsyłają nas wszystkich do Wadowic, liceum i parafii, które tam się mieszczą, ale przede wszystkim do rodziny. Każą nam stawiać pytanie: jaka musiała być rodzina, że wydała takie osoby? Dziękuję, że po wielu latach od jego śmierci pokazujecie pewien wzorzec życia prawego i uczciwego, podkreślacie wartość rodziny i powołania lekarza, który może stać się wzorem dla innych. Dobrze, ze sto kilkadziesiąt tysięcy osób będzie mogło go bliżej poznać - podkreślił kard. Kazimierz Nycz, wspominając, że 50 lat temu, jako młody kapłan pochodzący z tamtych stron, słyszał od innych o Edmundzie Wojtyle.

Dodatek do 48. numeru „Gościa Niedzielnego”, który ukazał się na najbliższą niedzielę, został przygotowany z okazji 90. rocznicy śmierci brata św. Jana Pawła II, Edmunda Wojtyły, która przypada 4 grudnia. Starszy brat papieża zmarł w opinii świętości w Szpitalu Miejskim w Bielsku - poświęcił swoje życie dla ciężko chorej na szkarlatynę pacjentki.

- Jego pogrzeb był wydarzeniem, pamiętanym przez pokolenia. Wspominano młodego lekarza, który oddał życie dla swojej pacjentki. W nekrologach pisano o "lekarzu, po którym ludzkość mogła się jeszcze wiele spodziewać" i który poświęcił się dla ludzkości. Kiedy stan pacjentki pogarszał się, czuwał przy niej także przez ostatnią dobę jej życia. 26-letni chłopak, który kochał życie, góry i świat, miał narzeczoną, z którą planował ślub, zdecydował się na leczenie i opiekę nad śmiertelnie chorą, wiedząc że sam może stracić życie. Umierając pytał: "dlaczego właśnie ja?", ale w tym pytaniu nie było żalu - stwierdziła Milena Kindziuk, autorka książki poświęconej dr. Wojtyle, która opracowała koncepcję broszury.

Autorami tekstów zawartych w dodatku „Edmund Wojtyła: życie złożone w ofierze” są dziennikarze i współpracownicy „Gościa Niedzielnego”.

- Jak mówi w wywiadzie "Warto być hojnym" ks. Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II, współczesny świat potrzebuje takiego świadectwa świętości. Dodatek do "Gościa Niedzielnego" jest odpowiedzią na kult, który spontanicznie powstaje wokół brata Karola Wojtyły, ale ma też przyczynić się jeszcze do jego upowszechnienia. Dlatego w środku publikujemy również modlitwę o beatyfikację Edmunda - mówił podczas spotkania redaktor naczelny tygodnika, ks. Adam Pawlaszczyk.

Wśród tekstów poświęconych E. Wojtyle, w dodatku można znaleźć wywiad z kard. Stanisławem Dziwiszem ("Umarł jak święty"), a także świadectwo rodziców wcześniaka, Dawida Edmunda, który urodził się niedawno w 6. miesiącu ciąży w szpitalu w Bielsku-Białej. Paweł i Kasia zawierzyli swoje dziecko opiece Edmunda Wojtyły. Wierzą, że on zajmie się dzieckiem najlepiej.