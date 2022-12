Świat w tym nie pomaga, ale chcemy iść drogą prawdy  

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej w homilii przywołał wezwanie Jezusa "Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem". Podkreślił, że każdy twórca powinien mieć je w pamięci.

- Oznacza to, że człowiek, korona stworzenia, twórca, rządca, który we władanie dostał świat od Boga i Bóg mu pobłogosławił, musi mieć w sobie Jezusową pokorę, musi mieć tę cichość. Musi zrozumieć, że choć jest twórcą, choć ma w sobie moc, której nie ma natura, nie mają jej drzewa, zwierzęta, nie ma kosmos, to jednak musi mieć przed sobą wezwanie: "Ucz się ode mnie, bądź cichy i pokorny sercem" - mówił.

Biskup Grzybowski zaznaczył, że życie zgodnie z Bożym Prawem w dzisiejszym świecie nie jest łatwe, ale taka jest droga życia człowieka wierzącego.

- Kultura w tym nie pomaga, cywilizacja w tym nie pomaga, media w tym nie pomagają, a my chcemy iść tą drogą. "Utrudzeni i obciążeni jesteście" - mówi Jezus - przypomniał.

Po Mszy Świętej uczestnicy przeszli do Akademika Praskiego, gdzie odbyło się wspólnotowe spotkanie poprowadzone przez ks. Roberta Hodynę, diecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych.