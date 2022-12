Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa sztafeta, w ramach której płomień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję. 11 grudnia harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą je od słowackich skautów w konkatedrze Siedmiu Boleści NMP w Popradzie na Słowacji. Następnie po polskiej stronie zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy w Ośrodku na Polanie Głodówka, po której harcerze i harcerki z całej Polski zabiorą Światło do swoich regionów.

Podczas Mszy św. o godz. 17 sprawowanej w archikatedrze warszawskiej, Światło z Groty Narodzenia odbierze metropolita warszawski. Ogień trafi także do Prezydenta RP, marszałków obydwu izb parlamentu, czy premiera, ale także do ludzi, organizacji i instytucji wspierających uchodźców z Ukrainy oraz instytucji i domów, niosąc nadzieję. Tego samego dnia wieczorem o godz. 19 Betlejemskiego Światła Pokoju na pasie granicznym przy przejściu w Medyce zostanie przekazane Ukrainie.

W tym roku wydarzeniu towarzyszy przesłanie "Światło dla Ciebie”. - Pochylamy się nad tym, że Betlejemskie Światło Pokoju jest płomieniem "dla Ciebie”, a dzięki Tobie, płomieniem dla innych. Chcemy, aby każdy z nas zaopiekował się wewnętrznym Światłem troskliwie. Tylko dzięki byciu obecnym, rozważnym i ostrożnym Światło będzie mogło ciągle świecić - wyjaśnia Olga Junkuszew, rzeczniczka prasowa ZHP.