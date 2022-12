Spowiedź na ostatnią chwilę. Konfesjonały w Warszawie  

W tym tygodniu dłużej spowiadają m.in. dominikanie na Służewie oraz paulini przy ul. Długiej. Także w Wigilię będzie można jeszcze przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

- Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę - zachęcają duszpasterze tych, którzy mają możliwość przystąpić do spowiedzi wcześniej.

W czwartek 22 grudnia w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku (ul. Kościuszki 41) odbędzie się "wieczór konfesjonałów", gdzie z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać od 18.30 do godz. 21. Dodatkowe dyżury w konfesjonałach będą pełnić w tym tygodniu m.in. dominikanie, jezuici oraz paulini. W czwartek i piątek przed świętami w parafiach bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3) i Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie (ul. Stryjeńskich 21) księża będą spowiadać od 17.30. Do piątku w parafii NMP Matki Zbawiciela (ul. Olimpijska 82) księża salwatorianie będą spowiadać od 6.45 do 8.30 i od 18.00 do 22.00. W kościele akademickim św. Anny księża spowiadają od poniedziałku do piątku w godz. 17-18.30. W każdy piątek od godz. 10 do 12 oraz w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15 jest także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w kościele św. Alojzego Orione (ul. Lindleya 12). Na Noc Konfesjonałów zaprasza także sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61). Rozpocznie się ona w czwartek nabożeństwem pokutnym o 19.45, a od godz. 20 do 23 będzie okazja do spowiedzi. W sobotę okazja do spowiedzi przedświątecznej u oo. jezuitów będzie od 6.15 do 15.00.

Dodatkowe dyżury w konfesjonałach będą pełnić także kapłani w:

kościele dominikanów na Służewie (ul. Dominikańska 2)

w poniedziałek w godz. 11.45-13.15 oraz 17.30-20.30

we wtorek i środę w godz. 6-13.15 i 17.30-20.30

w czwartek i piątek w godz. 6-20.30

w sobotę (Wigilia) w godz. 6-13

sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (jezuici, ul. Świętojańska 10)

w dni powszednie w godz. 9-13 oraz 15-20.45

w Wigilię od godz. 9 do 15

sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia (paulini, ul. Długa 3)

od poniedziałku do środy w godz. od 9 do 12 i od 14 do 17

w czwartek oraz piątek od godz. 9 do 17

w sobotę (Wigilia) od godz. 9 do 15

kościół Przemienienia Pańskiego (kapucyni, ul. Miodowa 13)

w Wigilię od godz. 7 do 15

kościół dominikanów przy ul. Freta 10

od środy do piątku w godz. 6.30-19

w sobotę w godz. od 6.30 do 13

kościół Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim (Krakowskie Przedmieście 3)

w Wigilię od godz. 6 do 12

Jeśli znasz miejsce, gdzie będą dyżurować kapłani w konfesjonałach, napisz: warszawa@gosc.pl.