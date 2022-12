Maraton serialu "The Chosen" w Dobrym Miejscu  

Produkcję "The Chosen" obejrzały już miliony ludzi na całym świecie. To pierwszy wielosezonowy serial o życiu Jezusa oparty na prawdziwych historiach. Pokazuje Ewangelię oczami osób, które znały Go osobiście. Charyzmatyczny rybak walczący z długiem, piękna kobieta zmagająca się z demonami i utalentowany księgowy wykluczony ze społeczeństwa. Oni jako pierwsi spotykają Jezusa, który dokonując cudów, rozpoczyna swoją misję, aby zmienić świat. Jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii.

The Chosen: Sezon 1 | zwiastun 1 (Lektor PL)

The Chosen Polska

Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy Dallas Jenkins, amerykański reżyser filmowy, po nieudanej produkcji filmu "Resurrection of Gavin Stone”, w poczuciu klęski, postanowił powrócić do rodzinnego stanu Illinois. Tam zrozumiał, że wszystkie swoje działania powinien zawsze opierać na Bogu i poddawać się Jego woli. Niedługo potem nakręcił 20-minutowy film "Shepherd” (Pasterz), który zaczął cieszyć się dużą popularnością. I właśnie dzięki temu powstał serial "The Chosen" - finansowany metodą crowdfundingu. Widzowie dzieła "Pasterz" mogli w ramach podziękowań wpłacać datki, które umożliwiły tworzenie kolejnych odcinków, ukazujących ciąg historii dotyczącej Zbawiciela. Tak udało się zebrać ponad 10 milionów dolarów, które wystarczyły na sfinansowanie pierwszego sezonu serialu, którego scenariusz powstał w oparciu o Pismo Święte.

"The Chosen" odniósł ogromny medialny sukces. Jest ceniony nie tylko przez widzów, ale także krytyków filmowych. Sam serial został przetłumaczony na ponad 50 języków.

Pokaz "The Chosen" sezon 1. w Dobrym Miejscu, w auli im. bł. ks. J. Popiełuszki:

06.01.2023, start godz. 17 - blok 1 (119 min.), odcinek 1,2,3

07.01.2023, start godz. 17 - blok 2 (103 min.), odcinek 4,5

08.01.2023, start godz. 17 - blok 3 (167 min.), odcinek 6,7,8 + odcinek pilotażowy "Pasterz"

Bilety w cenie 15 i 18 zł do nabycia stacjonarnie godzinę przed seansem lub on-line: www.dobremiejsce.org.