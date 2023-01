Kiedy Jezus przytula…  

Po dwóch latach pandemii 800 osób zasiadło do bożonarodzeniowego obiadu przygotowanego przez Wspólnotę Sant’Egidio. Z ubogimi na Ursynowie i Mokotowie spotkał się kard. Kazimierz Nycz.

Przygotowania ruszyły w połowie listopada. Było pozyskiwanie sponsorów, pakowanie prezentów, robienie świątecznych dekoracji i lepienie tysięcy pierogów. W organizację bożonarodzeniowego obiadu zaangażowało się około 350 wolontariuszy i członków Wspólnoty Sant’Egidio. A wszystko po to, by po dwóch latach pandemii i zmienionej formuły wrócić do wspólnego stołu z ubogimi!

W tym roku Wspólnota Sant’Egidio w ramach Świąt z Ubogimi ugościła 800 osób - ubogich, bezdomnych, starszych mieszkańców DPS-u, a także uchodźców - przede wszystkim z Ukrainy, ale także z Afganistanu i innych krajów. Ze względu na liczbę gości świąteczny obiad 25 grudnia odbył się w dwóch lokalizacjach: w podziemiach kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie (al. KEN 101) oraz w kościele św. Maksymiliana na Mokotowie.

- Jesteście dla nas wielkim darem. Ten świąteczny obiad wpisał się na stałe w rytm życia naszej parafii. Poprzez waszą obecność, możemy doświadczyć obecności nowonarodzonego Jezusa - wyjaśnił, witając gości ks. Dariusz Gas, proboszcz ursynowskiej parafii. Ubogim życzył, by nigdy nie czuli się samotni, bo jak powiedział papież Benedykt XVI: "Kto wierzy, nigdy nie jest sam”.

Magdalena Wolnik z warszawskiej Wspólnoty Sant’Egidio podkreśliła, że z wielką radością wraca do wigilijnego stołu. - Myślę, że wszyscy tęskniliśmy za bliskością i obecnością drugiego człowieka obok nas, za byciem razem tego dnia - powiedziała. - Życzę wam radości bycia z innymi, żebyście odkrywali wspólnotę i silę, jaką ona daje, ale także, żebyście potrafili odkryć obecność Jezusa między nami, szczególnie podczas łamania się opłatkiem: Niech objęcia innych będą objęciami samego Jezusa - dodała.

Z ubogimi w obydwu miejscach spotkał się kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Została odczytana Ewangelia św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Kardynał zwrócił uwagę, że nie tylko Wigilia jest dniem, w którym osoby samotne i ubogie szczególnie doświadczają samotności. - Jest nim także pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy rodziny gromadzą się przy stole. Dlatego dziękuję wszystkim wolontariuszom i wspólnocie Sant’Egidio, którzy przygotowali świąteczny obiad - powiedział metropolita warszawski.

Podkreślił także, że ludzi, którym brakuje rodzinnego stołu, jest dużo więcej. - Ten symbol, jakim są Święta z Ubogimi, jest dziś bardzo ważny i potrzebny. Powiem przewrotnie: nie wam na pierwszym miejscu, ale nam, którzy mamy swoje domy i rodziny, po to, byśmy pamiętali, że nie wszystkim jest tak dobrze w życiu i w te święta - wyjaśnił metropolita warszawski.

Przypomniał, że Święta Bożego Narodzenia nie są świętami "opłatka, choinki, stołu rodzinnego czy rodzin”, tylko pamiątką narodzenia Jezusa. - Jest wiele mediów, które chciałyby z tych świąt zrobić święta zimowe. Opłatek, choinka i rodzinność tych świąt wynikają z faktu, że Bóg stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I tego nie wolno nam zapomnieć - podkreślił kardynał.

Podczas bożonarodzeniowego obiadu na gości czekało miejsce przy starannie zastawionym stole, serwowane przez kelnerów świąteczne potrawy, specjalnie przygotowany prezent, choinka i śpiewane na żywo kolędy, ale przede wszystkim życzliwi ludzie, którzy sprawili, że tego dnia wszyscy goście zostali przyjęci po królewsku.

Warszawska Wspólnota Sant’Egidio planuje również 7 stycznia 2023 r. - w czasie, gdy Boże Narodzenie świętują wierni Kościołów wschodnich - zaprosić do wspólnego stołu mieszkających w Polsce uchodźców z Ukrainy.

Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we wspólnotach Sant’Egidio na całym świecie. W minionym roku ze wspólnotą świętowało ponad 250 tys. osób w 70 krajach. W tym roku Święta z Ubogimi organizowane są także w Poznaniu, Chojnie i Trzcińsku-Zdroju, a także wigilia z przyjaciółmi z Ukrainy.

Bożonarodzeniowe obiady są owocem całorocznej regularnej działalności Wspólnoty Sant’Egidio, skupiającej się na towarzyszeniu osobom ubogim, bezdomnym, starszym, samotnym i uchodźcom. - To z tego wspólnego przeżywania trudów i radości codzienności zrodziła się potrzeba wspólnego świętowania - zapewniają organizatorzy.