Premier Morawiecki obiecuje więcej pieniędzy dla stolicy  

Dobre wieści dla stolicy przekazał premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że w Warszawie wiele inwestycji nie odbyłoby się bez udziału pieniędzy rządowych. Czy było to wsparcie budowy przedszkola przy ul. Gilarskiej, czy przebudowa estakad, czy układ dróg na Białołęce, ale także dokończenie południowej obwodnicy Warszawy, tak ważnej dla układu komunikacyjnego miasta.

- Jestem po szeregu rozmów dotyczących potrzeb dla miasta stołecznego Warszawy - mówił premier. - Także prezydent zwracał się do mnie w tej sprawie. Trzecia linia metra, rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego czy rozbudowa perły sportowej - stadionu Skry - to inwestycje, które rząd planuje wesprzeć finansowo.

Jak dodał, Polska jest jedna i musi się rozwijać równo. - Warto wspomnieć, że tego rozwoju nie byłoby bez naprawy finansów publicznych i powiem o tym dwa słowa na przykładzie Warszawy. Wiadomo, że samorządy korzystają z szybkiego wzrostu podatku CIT i podatku PIT. W 2015 r. podatek CIT w Warszawie to ok. 587 mln zł, a w 2022 r. to ponad 1,3 mld zł. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego podatek PIT w 2015 r. to 4,3 mld zł, po 6 latach to już ok. 7 mld zł, a więc wzrost o ok. 60 proc. - wyliczał.

Poseł Jarosław Krajewski zapowiada, że rozpoczyna się nowe otwarcie, jeśli chodzi o realne wsparcie ze strony rządu dla Warszawy. - Do najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, o których rozmawialiśmy i które zostaną dofinansowane, warto dodać kwestie, o które apelowali warszawscy samorządowcy, mieszkańcy i radni. To na przykład dokończenie budowy trasy Świętokrzyskiej czy kwestia najbardziej wyczekiwanej przez mieszkańców Warszawy inwestycji infrastrukturalnej, czyli obwodnicy śródmiejskiej, łączącej Pragę-Południe z Targówkiem. Chodzi o odcinek od ronda Wiatraczna do ronda Żaba - mówił.

Jak tłumaczył poseł Krajewski, dopiero gdy zostaną zrealizowane te inwestycje, będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju miasta stołecznego Warszawy. - Będzie wówczas można powiedzieć, że lewobrzeżna część Warszawy jest traktowana tak, jak prawobrzeżna, czyli Warszawa jest jednym miastem. Równanie jest proste: metro plus obwodnica równa się nowoczesna stolica - zaznaczył.

Premier zapowiedział też kolejne dofinansowania, o których będzie rozmawiać z władzami Warszawy.