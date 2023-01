Zaadoptuj nastolatka w kryzysie. I uwielbiaj Boga!  

Żarliwą modlitwą przebłagania, która odbyła się w siedzibie Apostolskiego Ruchu Wiary przy ul. Nowoursynowskiej, zainaugurowano inicjatywę "Pray4Teens”. Prowadzący modlitwę Jacek Weigl, założyciel Apostolskiego Ruchu Wiary i Krzysztof Gwarysiak, współzałożyciel wspólnoty Palnik, w imieniu rodziców, wychowawców i nauczycieli przepraszali Boga za zaniedbania wobec młodego pokolenia. - Przepraszamy także was, nastolatki, za każde wykorzystanie was, brak emocjonalności z naszej strony, brak bycia przy was, za nakładanie na was jarzma, które sami powinniśmy nieść. Prosimy, przebaczcie nam! Boże Ojcze, prosimy Cię, byś złamał moc tych grzechów! Jezu, prosimy Cię, okaż nam swoje miłosierdzie - modlili się prowadzący spotkanie. Prosili także o błogosławieństwo Boże dla młodego pokolenia.

Pomysłodawcami modlitwy uwielbienia za młode pokolenie są wspólnoty: Apostolski Ruch Wiary i Palnik. Termin nie był przypadkowy - 16 dzień stycznia określany jest jako Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. - Chcieliśmy zwrócić uwagę na problem rosnącej liczby prób samobójczych i samobójstw wśród nastolatków. Młode pokolenie coraz częściej nie może odnaleźć sensu życia, boryka się z pustką, depresją, brakiem akceptacji i brakiem rówieśniczych relacji - mówi Jacek Weigl, lider Apostolskiego Ruchu Wiary. - Dużą odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosimy my jako rodzice, wychowawcy, nauczyciele, dlatego chcemy przepraszać Boga za nasze zaniedbania i prosić o Jego Miłosierdzie. Otwarte spotkania modlitewne w siedzibie Apostolskiego Ruchu Wiary w intencji młodego pokolenia planowane są co trzy miesiące, będą odbywać się także w innych miejscach w stolicy - dodaje.

Tego samego dnia uruchomiona została także strona internetowa www.pray4teens.org >> poświęcona inicjatywie, na której można zgłosić potrzebę modlitwy, jak również podjąć adopcję duchową nastolatka, czyli zobowiązanie do dowolnej modlitwy za młodą osobę. "Adopcja duchowa nastolatków zrodziła się z głębokiej potrzeby serca oraz doświadczeń rodzin dotkniętych depresją swoich dzieci i ich samotnością. Wierzymy, że Chrystus jest światłem, które rozprasza wszelki mrok i lęk. Jemu chcemy nieustannie powierzać każdego młodego człowieka w potrzebie, by odnalazł drogę pokoju i miłości” - czytamy na stronie.

Formuła modlitwy jest dowolna. "Możesz skorzystać ze znanych ogólnie formuł albo wstawiać się za wybranego nastolatka własnymi słowami. Możesz śpiewać, mówić, modlić się w ciszy, w domu, w kościele, w drodze do pracy. Sam albo w grupie. Uwielbiaj Boga i wołaj do Niego o otoczenie nastolatka opieką. Módl się również za jego rodzinę i środowisko, w którym przebywa" - zachęcają organizatorzy.

Projekt "Pray4Teens”, jak zapewniają pomysłodawcy, to nie tylko modlitwa za młode pokolenie, ale także internetowa kampania społeczna nagłaśniająca problem rosnącego kryzysu wśród nastolatków, profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia. - To program, który chcemy wdrażać w szkołach i parafiach, uświadamiający młodym, jak radzić sobie z problemami i gdzie szukać pomocy. Temat nastolatków bardzo leży nam na sercu. Od 10 lat jako Apostolski Ruch Wiary prowadzimy w szkołach program profilaktyczny "Nie zmarnuj swojego życia”. Rocznie korzysta z niego kilkaset szkół - mówi J. Weigl. - Chcemy zaangażować także ludzi biznesu, celebrytów, sportowców, muzyków, którzy pokonali depresję, lęk i samotność i mogą o tym opowiedzieć młodym ludziom. Nie chcemy, żeby była to jednorazowa akcja, ale program na lata, który pobudzi społeczeństwo do troski o młode pokolenie - dodaje.