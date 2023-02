Inicjator budowy klasztoru na Służewie coraz bliżej beatyfikacji  

Zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP odbędzie się 27 lutego w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3. Następnie w południe w bazylice Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 zostanie odprawiona Msza św.

Jacek Woroniecki OP (1878-1949) pochodził z rodziny książęcej, gdzie otrzymał staranne wykształcenie i patriotyczne wychowanie. Studiował nauki ścisłe oraz teologię we Fryburgu, gdzie poznał dominikanów. Do zakonu wstąpił już po święceniach. Był oddanym duszpasterzem, wykładowcą, profesorem kilku uczelni, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pozostawił po sobie wielką spuściznę literacką. "Bez wątpienia jego studia wpisały się w nurt odrodzenia neotomistycznego zainicjowany pod koniec XIX wieku przez Leona XIII encykliką Aeterni Patris i miały zaowocować krzewieniem tomizmu w Polsce" - piszą na swojej stronie internetowej dominikanie. Za jego najważniejszy dorobek uznaje się pracę teologii moralnej "Katolicka etyka wychowawcza”, którą o. Woroniecki oparł na "Sumie” św. Tomasza.

Był także odnowicielem Polskiej Prowincji Dominikanów, założycielem Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi i inicjatorem budowy klasztoru na Służewie z myślą o umieszczeniu w nim domu studiów dla dominikanów z krajów słowiańskich.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 7 grudnia 2004 r. w Krakowie.

Po zamknięciu dochodzenia na etapie diecezjalnym akta zostaną przewiezione do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych do Watykanu. "Ufamy, że starania o beatyfikację Ojca Jacka przyczyniają się do uwielbienia Boga: jest to nasza wdzięczność za łaski, których Pan udzielił jemu i nam, korzystającym z owoców jego życia” - czytamy na info.dominikanie.pl.