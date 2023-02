Przypominają, że ojczyzną jest niebo  

- Siostry zakonne, ojcowie i bracia, instytuty świeckie, dziewice, pustelnicy i wdowy to prorocy w dzisiejszym świecie. To właśnie oni uczą nas poszukiwać oblicza Boga - mówił bp Jacek Kiciński CMF przed Dniem Życia Konsekrowanego.

Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP przewodniczył Mszy św. radiowej w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. - Osoby konsekrowane uczą nas poszukiwać oblicza Boga i przypominają nam, że stać się błogosławionym to żyć na ziemi, mając świadomość, że ojczyzną jest niebo - mówił.

Eucharystię koncelebrowali ks. Czesław Parzyszek SAC, konsultor komisji Episkopatu, o. Wiesław Kulisz SJ, dyrektor Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej w Warszawie, oraz o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Biskup Kiciński wskazał w homilii na świadectwo osób konsekrowanych: bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej z jej dziełem Lasek oraz męczenniczek elżbietańskich: s. Paschalis Jahn i Towarzyszek, zabitych przez radzieckich żołnierzy.

- Okazuje się, że nasza sytuacja podobna jest do sytuacji narodu wybranego. Po czasie zachwytu nad wolnością, która jest przecież darem Boga, następuje powolne zatopienie się w doczesności. I dla wielu z nas Bóg staje się niepotrzebny. Coraz częściej porzucenie Boga i Jego prawa staje się wyznacznikiem nowego stylu życia. Apostazja jawi się jako wyraz sprzeciwu wobec instytucji Kościoła. Mamy do czynienia z wiarą deklaratywną, czyli bez zobowiązań. Ktoś niekiedy mówi: "Wierzę w Boga, ale nie potrzebuję pośrednictwa ludzkiego". I obecna sytuacja sprawia wrażenie, że Bóg na nowo się ukrył. I znów jest niewidzialny i niesłyszalny - mówił bp Kiciński w homilii, nawiązując do czytań mszalnych oraz aktualnej polskiej rzeczywistości.

Dodał, że dochodzą do tego trudne wydarzenia na świecie, jak wojna w Ukrainie, głód na ziemi, niesprawiedliwy wyzysk człowieka przez człowieka, handel ludźmi i wiele innych zjawisk, w których możemy doświadczyć tzw. milczenia Boga.

- Ktoś może się zapytać: "Gdzie jesteś, Boże?". Czy rzeczywiście Bóg przestał o nas pamiętać? - pytał bp Kiciński.

Oprawę Eucharystii przygotowały zakonne konferencje, śpiewał międzyzakonny chór sióstr z archidiecezji warszawskiej pod dyrekcją s. Dolores Nowak. W czasie Eucharystii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia, a w imieniu zgromadzeń męskich wypowiedzeniu formuły przewodniczył o. Robert Wawrzeniecki z domu zakonnego misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Warszawie.