Trzy nowe stacje metra na Bemowie. Ostatni etap linii M2 na Karolin  

Na nowym czterokilometrowym odcinku linii M2 na Bemowie powstaną: Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, stacje pasażerskie C01 Karolin, C02 Chrzanów i C03 Lazurowa, a także położone pomiędzy nimi wentylatornie.

– Pieniądze na budowę metra były zagrożone. Przez cały czas lobbowaliśmy w Brukseli, żeby móc nadal korzystać z unijnych funduszy. Chociaż cały czas jest problem z przyjęciem KPO, to mam nadzieję, że uda się go odblokować, bo bez pieniędzy europejskich czy też rządowych trudno realizować tak wielkie inwestycje – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się obok budowy stacji Lazurowa. – Wracamy do obłożenia metra sprzed pandemii, rocznie mamy znów ponad 180 mln pasażerów. Rozpoczęliśmy planowanie III linii metra, mam nadzieję, że wkrótce zaczniemy ją budować. Mamy też w planach kolejne linie, zależy nam, żeby ten plan brał pod uwagę wszystkie strategiczne kwestie rozwoju miasta.

W okolicy przyszłych stacji i wentylatorni na tym odcinku linii M2 trwają roboty drogowe i przygotowania do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. W miejscu, gdzie będzie STP Karolin, przygotowano zaplecze budowy. Trwają rozbiórki oraz grodzenie terenu. Zabezpieczane są drzewa, które w tym miejscu będą zachowane. Wykonywana jest też kanalizacja. W dalszym ciągu Metro Warszawskie poszukuje archeologów, którzy będą nadzorować prace na budowie kolejnych stacji i zabezpieczą ewentualne znaleziska. Podczas dotychczasowych prac przy budowie linii M2 znaleziono już kości słonia leśnego, kilkusetletnią studnię czy czaszki prażubrów. Na powierzchni ostatniego odcinka odnaleziono między innymi guziki mundurowe, świadczące o dużych obozach wojskowych z okresu wojny północnej z początków XVIII wieku.

Informacje o budowie odcinka na Karolin można uzyskać w Czasowym Punkcie Informacyjnym, który znajduje się na Bemowie, pomiędzy ul. Górczewską a Kossutha (na wysokości numeru 12). Czynny jest w dni powszednie w godzinach 7-19. Można również wysłać maila z pytaniami na adres: bemowo@budowametra.pl oraz skontaktować się z pracownikami wykonawcy pod numerem telefonu: 785 850 151.