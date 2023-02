Dla szukających Światła  

Radio Warszawa i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zapraszają na radiowe rekolekcje ignacjańskie. Odbędą się one pod hasłem "Odwagi! Jam zwyciężył świat" i potrwają od 26 lutego do 26 marca. Zapisy do 20 lutego.

Propozycja skierowana jest do osób, które pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą, odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem, czy chcą być po prostu szczęśliwe.

- To propozycja dla osób, które szukają głębszego kontaktu z Bogiem, pragną ożywienia modlitwy, ale również dla tych, którzy doświadczają trudności, którym nasuwają się pytania i wątpliwości. Rekolekcje można odprawić pośród czynności codziennego życia, wtedy kiedy człowiek znajdzie wolną chwilę, tak ok. 60 minut każdego dnia. Modlitwa ignacjańska to jest modlitwa osobista w ciszy, przedłużona, zazwyczaj na bazie Słowa Bożego. Jak się w rekolekcje wchodzi stopniowo, cierpliwie, to one pomagają szukać Pana Boga w codzienności – tłumaczy o. prof. Leszek Mądrzyk SJ, asystent krajowy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Organizatorzy zapraszają także tych, którzy poznali smak rekolekcji ignacjańskich i chcą kontynuować tę drogę, a z różnych powodów nie mogą wyjechać do domu rekolekcyjnego.

- Te rekolekcje ukształtowały moje życie. Geniusz tej metody, czy raczej łaska jaką dzieli się z nami św. Ignacy, polega na tym, że św. Igancy wierzy w to, że Pan Bóg może bezpośrednio przemawiać do człowieka w jego wnętrzu. Modlitwa ta jest zakotwiczona w Piśmie Świętym i jeśli jest przedłużona, to daje szansę, że głos Boga człowiek może usłyszeć w swoim wnętrzu. Te inspiracje, intuicje tam są, ale można je w zabieganiu nie odkryć. Rekolekcje trwają 4 tygodnie i jest to też szansa uporządkowania codziennego dnia. Uczestniczy często mówią, że zorientowali się, ile jest chaosu w trakcie codziennego życia, ile czasu przepływa przez palce, bo nie jest on zorganizowany. Reagujemy na wiele bodźców, smsów, lajków, informacji, telefonów, a po prostu trzeba wyłączyć komputer i odprawić medytację - zachęca Joanna Toczko ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Hasłem tegorocznych rekolekcji są słowa „Odwagi! Jam zwyciężył świat”. – Żyjemy w trudnych czasach. Trwa wojna, są inne problemy. Rekolekcje są też szansą umocnienia wiary. Jeśli wchodzimy w spotkanie z Bogiem, to Pan Bóg stopniowe daje nam też wskazówki. Rekolekcję są też odpowiedzą dla osób, które przechodzą pewien kryzys duchowy i chcą z nim stanąć przed Bogiem, wsłuchać się w Jego słowo, szukać u Niego światła - mówi o. Mądrzyk.

Aby wziąć pełny udział w rekolekcjach należy: wypełnić formularz dostępny jest na stronie http://www.radiowarszawa.com.pl i http://www.wzch.org.pl, codzienne wysłuchać Słowa Bożego i wprowadzenia do medytacji, znaleźć czasu na jej przeprowadzenie, oraz spotkać się on-line lub fizycznie z opiekunem duchowym raz w tygodniu. Konferencje niedziele będą emitowane na 106,2 fm o godz. 19.20, a wprowadzenia do medytacji od poniedziałku do piątku o godz. 19.40. Materiały będą umieszczone na stronie internetowej, YouTube i Spotify Radia Warszawa.

Rekolekcje rozpoczną się 26 lutego o godz.15.30 Mszą św. inaugurującą w kaplicy akademickiej w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61. Eucharystię będą koncelebrowali o. Leszek Mądrzyk SJ i ks. Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.