Wystawa współczesnych wizerunków Jezusa Miłosiernego w Warszawie  

Po raz pierwszy w Warszawie będzie można obejrzeć obrazy, które powstały w ramach projektu "Namalować katolicyzm od nowa”. Wernisaż współczesnych wizerunków Jezusa Miłosiernego namalowanych według wizji św. s. Faustyny rozpocznie Msza św. koncelebrowana 27 lutego o godz. 18 przez bp. Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej oraz biskupa pomocniczego diecezji, Jacka Grzybowskiego w katedrze św. Floriana i św. Michała Archanioła.

Następnie o godz. 19 w podziemiach warszawsko-praskiej katedry zaprezentowane zostaną prace współczesnych artystów: Jarosława Modzelewskiego, Ignacego Czwartosa, Wincentego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego, Wojciecha Głogowskiego, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka, Bognę Podbielską, Beatę Stankiewicz i Artura Wąsowskiego.

- Zaprosiliśmy do projektu wielkich artystów, prosząc ich, żebyśmy razem mogli rozpocząć niezwykle ważną robotę: żeby artyści, teologowie i historycy sztuki usiedli ze sobą wspólnie i żeby z tego zrodziła się nowa sztuka sakralna - wyjaśnia Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, pomysłodawca przedsięwzięcia i kurator wystawy. - Chcielibyśmy dać szansę na stworzenie dzieł, które inaczej by nie powstały. Współczesna sztuka albo w ogóle nie odnosi się do chrześcijańskiej nauki i życia, albo jest jawnie antychrześcijańska - dodaje.

Siedem z dziesięciu prezentowanych na wystawie dzieł trafi do świątyń diecezji warszawsko-praskiej. Zakup obrazów zadeklarowali bp Jacek Grzybowski oraz proboszczowie parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, św. Hieronima, Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, św. Faustyny, Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, św. Włodzimierza, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim i Najczystszego Serca Maryi.

- Mecenat nad dziełami sztuki, które są piękne, mądre i głębokie, bo swoją artystyczną wizją ukazują wielkie dzieła Boże, to niewątpliwy obowiązek Kościoła - mówił bp Jacek Grzybowski.

Wystawa współczesnych wizerunków Jezusa Miłosiernego po praz pierwszy zostały pokazane 9 listopada ubiegłego roku w krużgankach klasztoru ojców dominikanów w Krakowie.

Wystawa potrwa do 2 kwietnia, będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 12-20, w niedzielę od 8 do 21.30. Wstęp wolny.