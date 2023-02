Jak zwyciężać pokusy demona?  

Zanurzenie w Słowo jest cykliczną propozycją dla tych, którzy chcą się dać poprowadzić Słowu Boga. "Na spotkanie do Domu Św. Faustyny zapraszamy osoby, które mają gotowość wejść w dialog ze Słowem Boga i uczyć się rozmowy z Panem. Na dniu skupienia obowiązuje ścisłe milczenie” - informują siostry na stronie internetowej Domu św. Faustyny.

Tematem lutowego dnia skupienia, który odbędzie się 25 lutego w godz. 9-20 w Domu św. Faustyny w Ostrówku, będzie walka duchowa. Temat nawiązuje do katechezy o walce Jezusa ze złym duchem. "W zaproponowanym dniu skupienia chcemy przypatrzeć się Jezusowi, jak On zwycięża pokusy demona, z którymi i my się zmagamy. Chcemy Go również prosić, by dał nam siłę do przezwyciężania podszeptów diabelskich w naszym życiu” - piszą w zaproszeniu siostry.

"Wystarczy wygospodarować czas i przyjechać na Zanurzenie z odrobiną zaufania i otwartości na łaskę Pana, by Słowo Boże stało się miejscem Twojego osobistego spotkania z Jezusem, tak jak to się stało w sytuacjach wielu osób przedstawianych na kartach ewangelii. I Ty możesz wziąć udział w wielkiej przygodzie życia, podążając za tym, co mówi Chrystus, by odkryć, jakie skarby kryją się w tekście świętym również dla Ciebie. Gdy usiądziesz i posłuchasz "słowa życia wiecznego", to ono poprowadzi Cię w głęboką i zażyłą więź z Bogiem, gdzie już nie ma lęku i smutku, rozpaczy i beznadziei” - zachęcają.

W medytacji Słowa Bożego towarzyszyć będzie uczestnikom Dnia Skupienia s. Rachela Waszkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. W rytm tego dnia są wpisane posiłki (obiad i kolacja), czas na spacer, spowiedź, adoracja i Msza św. Zapisy i szczegółowe informacje na www.domfaustyny.pl >>.