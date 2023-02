Razem łatwiej, czyli ekonomia współdzielenia  

Nietypową wyszukiwarkę można znaleźć w Warszawie. Jeśli ktoś organizuje np. sąsiedzkie spotkanie, pokaz slajdów z podróży, otwarte warsztaty kulinarne, piknik osiedlowy czy sportowe zawody a brakuje mu miejsca lub sprzętu – powinien koniecznie odwiedzić Spółdzielnię.

Spółdzielnia to miejski portal internetowy, który ułatwia realizację oddolnych niekomercyjnych działań w stolicy. Na koniec 2022 roku w Spółdzielni było zgłoszonych 536 tzw. zasobów do bezpłatnego wypożyczenia.

- W Warszawie mamy tysiące pełnych energii i pasji do działania mieszkanek i mieszkańców. Czasami do realizacji ich pomysłów brakuje przysłowiowej wędki – sprzętu nagłaśniającego, krzeseł albo odpowiedniego miejsca na spotkanie. Wiele takich zasobów można znaleźć w miejskiej Spółdzielni – mówi dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Ratuszu Karolina Zdrodowska. – Ta inicjatywa wynika też z bliskiego nam myślenia: ekonomii współdzielenia. Działając razem, możemy osiągnąć więcej.

Najwięcej, bo aż 282 z nich to sprzęty. Są wśród nich rzutniki, głośniki, leżaki, hamaki, krzesła, ale też np. rower towarowy, sito do przesiewania ziaren albo maty do fitnessu. Można też skorzystać z przeróżnych przestrzeni do działań – sal na spotkania, warsztaty, ale też ogrodów czy kuchni do wspólnego, sąsiedzkiego gotowania. W tej chwili dostępne są 172 takie oferty.

Ponadto w Spółdzielni znaleźć można było 30 ogłoszeń o wystawach do wypożyczenia, m.in. plenerowe wystawy fotografii, oraz 15 ogłoszeń o umiejętnościach, którymi dzielili się mieszkańcy Warszawy (lekcje języka polskiego jako obcego czy pisanie i redakcja tekstów).

Najbardziej nieoczywistą rzeczą, jaka znalazła się na stronie była bez wątpienia Figura Osiedlowej Krowy, której pracownicy Domu Kultury KADR i Służewskiego Domu Kultury używali do zbierania historii mieszkańców i mieszkanek Służewca i Służewa. Osiedlowa Krowa jest do wypożyczenia, ma 1,5 m wysokości, 2 m długości i znajduje się na platformie z kółkami.

Zasoby do wypożyczania dostępne są w każdej dzielnicy. Najwięcej znajdziemy ich jednak na Bielanach, Pradze-Południe i Pradze-Północ.

Czego potrzebują warszawianki i warszawiacy? W 2022 r. najczęściej poprzez stronę spoldzielnia.waw.pl szukano przestrzeni na spotkania i warsztaty. Wysłano 379 zapytań o rezerwację sal na spotkania, próby zespołów amatorskich, kuchni na warsztaty kulinarne czy ogrodów na pikniki sąsiedzkie. Ponad 140 razy zapytano o możliwość wypożyczenia sprzętów – szczególnym zainteresowaniem cieszyły się leżaki, namioty, sztalugi i sprzęt nagłośnieniowy.

Spółdzielnia ułatwia kontakt osobom, które szukają tzw. zasobów z organizacjami, instytucjami czy mieszkańcami, którzy chcą się czymś podzielić. Projekt rozwija się dzięki społeczności osób, którym bliska jest idea dzielenia się zasobami, współpracy, niemarnowania i zrównoważonego rozwoju. Bazę ponad 520 zasobów dostępnych na portalu Spółdzielni tworzą przedstawiciele 160 organizacji, instytucji, biznesu i osób prywatnych. Często ważniejsza od wypożyczenia tego czy innego zasobu staje się możliwość poznania osób, które lubią współpracować, działać razem i jednocześnie myślą o środowisku.