Proste, jak dwa kije  

Niewiele trzeba, by zrobić krok w stronę aktywnego trybu życia. Lekarze zalecają co najmniej kilkadziesiąt minut intensywnego ruchu tygodniowo, czyli tyle, ile trwa jeden – dwa spacery z kijkami. Najtańsze kosztują kilkadziesiąt złotych i początkującym w zupełności wystarczą. Przynajmniej zanim złapią bakcyla. Buty, które się nie ślizgają, wygodne ubranie i leśny dukt czy parkowa alejka i można ruszać przed siebie. Aha, jeszcze warto, by pierwsze kroki zrobić pod okiem fachowca. Tych jednak w Warszawie nie brakuje. Codziennie po parkach, Lesie Bielańskim, Kabackim czy Kampinosie chodzą zorganizowane grupki, wbijające rytmicznie kije i dynamicznie przemierzające kolejne kilometry.

Bezpłatne zajęcia nordic walking organizują między innymi Aktywna Warszawa oraz stołeczne dzielnice: na Mokotowie, Ursynowie i Bemowie, a w najbliższy poniedziałek – na Targówku.

Nordic walking to jednak dużo więcej niż „marsz z kijkami”. To uznana na świecie forma rekreacji, która poprawia wydolność oraz – przy prawidłowej technice – wzmacnia całe ciało. A tej prawidłowej techniki – odpowiedniego odepchnięcia się kijami, by angażować górne partie ciała – najlepiej nauczyć się na zajęciach z instruktorem.

9 marca ruszają zajęcia organizowane przez Aktywną Warszawę. Zbiórka przed budynkiem Ośrodka Rozbrat przy ul. Rozbrat 26, zajęcia trwają od 18.00 do 19.30.

– Jak się ubrać? Nie za grubo, bo jesteśmy w ciągłym ruchu, ale i nie za cienko! Rekomendujemy bieliznę termiczną i kurtkę turystyczną, ponadto czapkę, rękawiczki i oczywiście kije do nordic walking – radzi prowadząca zajęcia Mariola Będkowska, prezes Fundacji Trzy Kroki promującej zdrowy styl życia.

Na początku rozgrzewka stacjonarna, a potem 5–7 km marszu przeplecionego ćwiczeniami rozwijającymi technikę chodu. Trasa: ścieżki zielonej Warszawy, okoliczne parki, jak park Rydza Śmigłego, park Agrykola, Łazienki, park Ujazdowski oraz nadwiślańskie ścieżki obszaru Natura 2000. Zwieńczeniem cyklu treningów będzie udział w zawodach Szlak Wiosny w ramach Leśnej Triady Biegowej 1 kwietnia w Lesie Sobieskiego w Wawrze. Już dziś chętni mogą dołączyć do wydarzenia na FB. Jeśli ktoś ma dodatkowe pytania, może napisać do organizatorów: treningi@aktywnawarszawa.waw.pl

Zajęcia nordic walking organizują dla mieszkańców też dzielnice. Wiele z nich to projekty z budżetu obywatelskiego. Na Mokotowie zajęcia nordic walking ruszyły 22 stycznia. Zaplanowano je do 26 listopada. Treningi odbywają się w soboty oraz w niedziele o 9.00. W soboty zbiórka przed kompleksem sportowym przy Niegocińskiej 2A, a niedziele przy siłowni plenerowej przy Jeziornej 4 (nad jeziorkiem Czerniakowskim). Można wypożyczyć kijki u instruktora. Na maj i październik zaplanowano dzielnicowe imprezy nordic walking „Marsz po Zdrowie”, gdzie będzie można sprawdzić się w większej grupie.

Na Ursynowie zajęcia z instruktorką trwają półtorej godziny, odbywają się już od końca stycznia, zaplanowano je aż do 17 grudnia (z wyłączeniem Wielkanocy, 1 maja i 1 listopada). W środy o 12.00 startuje grupa szybsza seniorów, o 13.45 – grupa wolniejsza seniorów. W soboty o 13.00 – marsz średnie tempo plus ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, a o 14.45 – grupa dla początkujących (spokojny marsz plus nauka techniki). W niedziele (z wyłączeniem lipca i sierpnia) o 12.00 odbywa się marsz w średnim tempie połączony z ćwiczeniami fitness. Organizator zapewnia sprzęt (kije – po 20 par na grupę) dla uczestników zajęć w każdej grupie, zbiórka na rogu ul. Kabackiej i Zaruby. Szczegóły dotyczące m.in. zapisów: na stronie internetowej dzielnicy Ursynów.

Na Bemowie pierwszy semestr trwa od stycznia do czerwca, drugi od września do grudnia. Treningi trwają półtorej godziny, w soboty o 8.30 oraz 10.00, a w środy o 11.00. Zbiórka przy Pomniku Poległych Powstańców na skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Grotowskiej. Wstęp wolny, ale trzeba mieć własne kijki. Dokładny harmonogram na stronie dzielnicy Bemowo. Z kolei na Targówku zajęcia z instruktorką zaczynają się w najbliższy poniedziałek – 27 lutego. Treningi zaplanowano na godzinę, w poniedziałek o 12.00 oraz w czwartek o 13.30. Będą odbywały się do 22 czerwca, a po wakacjach zostaną wznowione, ale z nowym harmonogramem. Miejsce zbiórki – Park Bródnowski, róg Kondratowicza i Chodeckiej (na skwerze koło schodów). Na Ochocie zajęcia ruszają 4 marca. Godzinne zajęcia będą odbywały się do 9 grudnia, w soboty o 9.30. Miejsce – Park Szczęśliwicki, zbiórka przy wejściu do parku od ul. Drawskiej. Na Ursusie zajęcia ruszą 13 marca, zaplanowano je do 31 października z wyłączeniem wakacji. Trening we wtorki i czwartki o 17.30 trwa godzinę. Zbiórka przy muszli koncertowej w Parku Czechowickim. Śródmieście i Wola również planują zajęcia nordic walking dla mieszkanek i mieszkańców. Trwają jednak jeszcze procedury konkursowe. Szczegóły w najbliższym czasie pojawią się na dzielnicowych stronach.