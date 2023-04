Strefa płatnego parkowania także na Saskiej Kępie i Kamionku  

Ma to przede wszystkim ułatwić parkowanie lokalnej społeczności. Wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców spoza tego obszaru do pozostawiania swojego auta na cały dzień, np. w drodze do pracy. W ten sposób, zachowując tę samą liczbę miejsc postojowych, zwiększa się ich dostępność. Strefa pozwala skorzystać z miejsc postojowych większej liczbie osób (np. przyjeżdżających do sklepu, restauracji, urzędu, do rodziny, z dostawą itd.). Ułatwia także znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy, którzy dzięki abonamentowi nie muszą płacić za postój.

W strefie może zaparkować legalnie niemal 6 tys. aut. Tak samo będzie też po wprowadzeniu SPPN. Na odcinkach, gdzie parametry drogi nie pozwalają wyznaczyć ogólnodostępnych płatnych miejsc w odpowiednych wymiarach, bezpłatnie parkować będą mogli tylko mieszkańcy (w sumie ok. 1000 pojazdów). Szczegółowe rozwiązania dla każdej z ulic skonsultowane zostały z mieszkańcami: w 11 wydarzeniach udział wzięło ponad tysiąc osób, ZDM otrzymał też kilka tysięcy uwag. Temat wprowadzenia SPPN ma swoich zwolenników i przeciwników. Dlatego przez niemal 2 miesiące urzędnicy z ZDM liczyli wszystkie zaparkowane na ulicach samochody. Pomiar był powtarzany dwa razy na godzinę przez niemal całą dobę – wykonanych zostało aż 1,4 mln odczytów. Z tych danych wynika, że auta parkujące regularnie w nocy zajmują ok. 25-40 proc. wszystkich miejsc, na niektórych obszarach 80 proc. Maksymalna odnotowana liczba aut mieszkańców to 3505 – a zatem niecałe 60 proc. pojemności tego obszaru.

Duży odsetek aut (nawet 25 proc.) to takie, które regularnie parkowały na tym obszarze w ciągu dnia, zwykle ponad 8 godzin. Pojazdy te często opuszczają Saską Kępę lub Kamionek dopiero wieczorem. To sprawia, że zapełnienie obszaru w ciągu dnia przekracza nawet 100 proc., a mieszkańcy wracający z pracy nie mogą znaleźć wolnego miejsca w swojej okolicy. Wprowadzenie opłat ma zmniejszyć liczbę aut, które regularnie parkują tutaj cały dzień, blokując miejsca mieszkańcom czy osobom, które przyjechały do sklepu czy w odwiedziny.

Wyniki badań różnią się w zależności od obszaru. W centralnej części Saskiej Kępy czy na Kamionku widać wyraźny deficyt miejsc postojowych głównie w ciągu dnia. Bliżej ul. Międzynarodowej sytuacja jest inna – tam najtrudniej jest zaparkować wieczorem i nocą. To dlatego, że 80 proc. aut to pojazdy mieszkańców, a tylko 10 proc. to przyjezdni. W tej sytuacji SPPN nie pomoże rozwiązać problemów parkingowych. Stąd rekomendacja ZDM wyłączenia obszaru między ul. Saską a Międzynarodową z SPPN. Obszar ten będzie obserwowany, aby ocenić, czy sytuacja po wprowadzeniu strefy się zmieni.