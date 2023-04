Marsz dla Jana Pawła II  

W Niedzielę Palmową ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Papieski. - To nawiązanie do Białego Marszu po śmierci Jana Pawła II - tłumaczy Małgorzata Żaryn, pomysłodawczyni wydarzenia. Podobne wydarzenia odbędą się też w Krakowie i Szczecinie.

Tegoroczna Niedziela Palmowa wypada 2 kwietnia, czyli w 18. rocznicę śmierci polskiego papieża. Uczestnicy marszu spotkają się tego dnia o godz. 11:00 na rondzie Dmowskiego. Przejdą przez pl. Piłsudskiego, gdzie Jan Paweł II celebrował Msze św. podczas kilku podróży do Polski. Ostatnim punktem programu będzie Msza św. w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Organizatorzy zdradzają, że podczas przemarszu puszczane będą archiwalne nagrania z wypowiedziami papieża, jego słowa będą też recytować aktorzy, a ponadto z głośników zabrzmi muzyka góralska, którą bardzo lubił Karol Wojtyła.

W Krakowie wierni zbiorą się o godz. 13:30 na Błoniach i przejdą na Rynek Główny. W ten sposób powtórzą trasę, jaką szli uczestnicy Białego Marszu zorganizowanego po zamachu na Jana Pawła II w 1981 r. W Szczecinie wydarzenie rozpocznie się Mszą św. w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15:00. Marsz wyruszy o 16:30. Szczegóły będą publikowane na stronie marszpapieski.pl.

Organizatorzy wymieniają kilka powodów, dla których odbędzie się marsz. Ma to być próba odnowienia wspólnoty, jaką tworzył polski papież, przypomnienie jego nauczania, m.in. o rodzinie i prawie do życia, ale też obrona dobrego imienia Jana Pawła II.

– Bronimy się przed politycznością – podkreśla Barbara Konarska, jedna z organizatorek wydarzenia. – Jan Paweł II to nasze dobro narodowe.

Małgorzata Żaryn zaznacza z kolei, że pomysł zwołania marszu narodził się na tyle spontanicznie, że nie ma jednego organizatora wydarzenia. Inicjatywy nie wspierają żadne instytucje państwowe, ani sponsorzy. Koszty organizacji mają zostać pokryte ze zbiórki publicznej.

– Nie mamy patronatów, poza patronatem Jana Pawła II – mówi Barbara Konarska.

W marsz włączyło się jednak wiele organizacji społecznych i ruchów kościelnych, w tym Rycerze Jana Pawła II, Centrum Życia i Rodziny, Akcja Katolicka, Kluby „Gazety Polskiej”, Różaniec Mężczyzn, ruch Wiara i Światło, NSZZ „Solidarność”, Marsz Niepodległości, Różaniec bez Granic i harcerze. Barbara Konarska przypomina, że w 18. rocznicę śmierci odbywać się będzie wiele wydarzeń związanych z Janem Pawłem II, ale jak dodaje, istotne jest to, by na marszach pojawiło się wiele osób. – Ważny jest znak wspólnotowy – tłumaczy. A Paweł Ozdoba z Centrum Życia i Rodziny dodaje: – Włączamy się w to wydarzenie, żeby przypominać spuściznę duchową i intelektualną Jana Pawła I. On z pewnością z góry nam błogosławi.