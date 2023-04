Urodzony w 1968 roku kompozytor i dyrygent cieszy się międzynarodowym uznaniem. Studiował kompozycję na Akademii Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem profesora Mariana Borkowskiego. Dzięki swojej twórczości kompozytorskiej i pracy dyrygenckiej Łukaszewski zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, a pod jego batutą – cały założony przez niego w 2002 r. chór Musica Sacra.

Chociaż Paweł Łukaszewski na co dzień zajmuje się głównie działalnością pedagogiczną, artystyczną i organizatorską, to czuje się przede wszystkim kompozytorem. Tworzy muzykę, ale również ją wykonuje, nagrywa, wydaje i sam promuje. Jego twórczość została dostrzeżona w Europie, na Filipinach, w Indonezji, USA, Japonii czy Wielkiej Brytanii. We wrześniu 2020 r. prof. Paweł Łukaszewski otrzymał nagrodę „Per Artem ad Deum”, przyznawaną przez Papieską Radę ds. Kultury za "realizację przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki, pogłębiają dialog między ludźmi różnych narodowości, są istotne z punktu widzenia teorii społeczeństwa, filozofii, prawa czy religii".

Od 2016 r. Paweł Łukaszewski pełni funkcję prorektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Długa lista osiągnięć na stronie lukaszewski.org.uk zawiera też wyróżnienie srebrnym Medalem Gloria Artis i Medalem 100-lecia ZAIKS, a także ubiegłoroczną nagrodę Fryderyk w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna.

Utwory Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą i są zarejestrowane na ponad 150 polskich i zagranicznych płytach CD. Kompozytor ceni sobie całkowitą wolność w twórczości. „Jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia”, „indywidualność odrębna, silnie zarysowana”, „kompozytor o niepowszednim formacie talentu”, "tytan sakralnej muzyki chóralnej" – rozpływają w zachwytach się recenzenci. Nic dziwnego, skoro po jego muzykę sięgają profesjonalne zespoły o światowej renomie.

Tegoroczna, podwójna nominacja dla Pawła Łukaszewskiego: za najlepszy album polski za granicą i za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej dotyczy płyty „Sacred Choral Works” wydanej przez ONDINE w 2022 r. Album wielokrotnie nagradzanego Państwowego Chóru LATVIJA pod dyrekcją Mārisa Sirmaisa zawiera kilka światowych premier nagrań polskiego mistrza.

Więcej o prof. Pawle Łukaszewskim i chórze Musica Sacra w numerze 13. "Gościa Niedzielnego", który będzie dostępny w kościołach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej już za tydzień.