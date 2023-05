W łączności z całym polskim narodem oddajemy hołd naszej Matce i Królowej. Na Siekierkach jest to też święto patronalne. Pragniemy dziękować za 80. rocznicę objawień Matki Bożej. Prosimy Boga, by się wypełniły Jego zamiary względem tego miejsca - mówił na początku sumy odpustowej o. Tadeusz Suślik SchP, kustosz sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Jarecki. - Jesteśmy konkretnie tutaj, gdzie modlimy się zgodnie z wolą Maryi i w Jej sanktuarium. Przypominam sobie długie rozmowy z Władysławą Papis. To, co usłyszała od Maryi i Jezusa spisała, a potem jeszcze o tym opowiadała w kościele. Starałem się zapoznać z aspektami objawień Matki Najświętszej. Pragnę zwrócić uwagę na dwa z nich. Zauważyłem, że jak Matka Najświętsza swoje prawdy zaczęła przedstawiać 3 maja 1943 r., zachęcała wszystkich do intensywnej modlitwy, szczególnie różańcowej. Podyktowała też litanię i nowennę - przypomniał bp Jarecki. Zachęcał do rachunku sumienia z modlitwy. - Czy odmawiam Różaniec? Czy jestem człowiekiem modlitwy? Czy łatwo nie zwalniam się z modlitwy? Czy rozpoczynam i kończę dzień modlitwą? Jak wygląda moja relacja z Jezusem przez Maryję? - wyliczał bp Jarecki.

Jako drugi aspekt objawień wymienił naśladowanie Jezusa i Maryi. - W czym mam naśladować? W posłuszeństwie i stylu życia. Posłuszeństwo Jezusa Bogu było niczym niezachwiane i aż po mękę. A jeśli chodzi o styl życia to Jezus nie żył dla siebie, tylko życie złożył w darze Bogu i innym ludziom. Tak samo Maryja - nauczał.

Po Mszy św. z sanktuarium do kaplicy objawień przeszła procesja eucharystyczna.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, do którego należała Władysława Papis, wraz z br. Marianem Radzajem, przełożonym regionu warszawskiego. Był obecny również o. Mateusz Pindelski SP, generał pijarów.

Z okazji 80. rocznicy objawień powstała wystawa dokumentująca kult maryjny na Siekierkach. Zawiera 17 plansz. Można je oglądać na ogrodzeniu przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Wystawę przygotował Społeczny Komitet Kultu Objawień na Siekierkach. - Chciałam, by wystawa zaciekawiła i ucieszyła. Zaciekawiła tych, którzy nie znają, albo słabiej znają historię tego miejsca i objawień, a ucieszyła starszych mieszkańców, którzy pamiętają na przestrzeni dziesiątków lat wydarzenia, jakie tutaj miały miejsce. Z pewnością ważnym dla mnie jest, by ta plenerowa historia zatrzymała i zaciekawiła młodsze pokolenia, szczególnie nowych, młodych mieszkańców, których z każdym miesiącem przybywa na rozrastających się Siekierkach. Oni w dużej mierze nie mają wiedzy o objawieniach i historii tego miejsca, a taki obrazowo-tekstowy przekaz ma szanse ich zaciekawić i zaznajomić - tłumaczy Renata Warecka, organizatorka wystawy.

Rok temu w uroczystość odpustową na Siekierkach do sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży wprowadzono relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie Prymas Tysiąclecia oficjalnie powierzył miejsce objawień na Siekierkach opiece zakonu pijarów 16 listopada 1980 r. i zatwierdził też wtedy samodzielny ośrodek duszpasterski.

Kwestia objawień na Siekierkach jest zgłoszona do zbadania do Archidiecezji Warszawskiej. Pracom przewodniczy o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.