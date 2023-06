Czternastu kleryków archidiecezji warszawskiej otrzymało święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza. Metropolita warszawski wręczył im też dekrety posyłające na pierwsze parafie. Dokąd trafią neoprezbiterzy?

Ks. Michał Borowski, pochodzący z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, został mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie.

Ks. Piotr Lipiec, pochodzący z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim w diecezji sandomierskiej, został posłany do nowo powstającej parafia bł. Jerzego Popiełuszki Prezbitera Męczennika w Mysiadle.

Ks. Dariusz Lis, pochodzący z parafii św. Pawła Apostoła w Słupsku, został mianowany wikariuszem parafii św. Małgorzaty w Leoncinie.

Ks. Łukasz Majer z Łowicza został mianowany wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie.

Ks. Kamil Mianowski, pochodzący z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie, został mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence.

Ks. Rafał Mińkowski, pochodzący z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim, został mianowany wikariuszem parafii św. Szczepana w Raszynie.

Ks. Mateusz Nerlo, pochodzący z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, został mianowany wikariuszem parafii św. Małgorzaty w Łomiankach.

Ks. Stanisław Sieluk, pochodzący z parafii św. Patryka w Warszawie, został mianowany wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie.

Ks. Marek Szczepański, pochodzący parafii św. Anny w Błaszkach, został mianowany wikariuszem parafii św. Jana Marii Vianneya w Książenicach.

Ks. Bartosz Tarnawski z Katowic został mianowany wikariuszem parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Piasecznie.

Ks. Przemysław Winniak, pochodzący z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, został mianowany wikariuszem parafii św. Tadeusza Apostoła w Warszawie.

Ks. Marcin Marek Wolak z Zabrza został mianowany wikariuszem parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie.

Ks. Tomasz Wyszyński, pochodzący z Dębicy w diecezji tarnowskiej, został mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja BM w Tarczynie.

Ks. Jakub Zinkow, pochodzący parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku, został mianowany wikariuszem parafii św. Jana Kantego w Warszawie.

Rozesłanie neoprezbiterów odbyło się z podparciem teologicznym, czyli od ołtarza katedry, a nie tylko jako akt administracyjny. - Nastąpi to od tego ołtarza, przy którym przyjęliście święcenia prezbiteriatu i pójdziecie na swoje pierwsze parafie, tam, gdzie Kościół was posyła, abyście rozpoczęli swoje życie jako prezbiterzy - uzasadnił kard. Nycz przed wręczeniem dekretów.

Nawiązał też do przyszłej posługi nowych księży. -To jest kojarzenie na 4 lata proboszcza z nowym wikariuszem. Powitanie będzie serdeczne, pocałunek szczery. Oby ten nastęþny, za 4 lata, też był taki sam. Te pierwsze 4 lata są niezwykle ważne. One pozwalają zweryfikować wiedzę i praktyki, które wynosicie z seminarium, z życiem parafialnym. Pozwalają wiele wnieść w wasze życie i młodość, tak abyście trafiali do współczesnego człowieka. Chodzi o to, by wasze doświadczenie złączyć z doświadczeniem tych, który na tej parafii już pracują - tłumaczył metropolita warszawski.

Kard. Nycz na zakończenie podziękował rodzicom i rodzinom za trud wychowania i przekazanie wiary.

Podziękował także Bogu za powołanie nowych kapłanów oraz seminariom za przygotowania ich do posługi. - Wygląda na to, że jesteście prawdopodobnie ostatnim takim owocnym, pięknym rocznikiem. Potem przyjdą roczniki mniejsze. To powinno nas skłaniać do pokory, do większej gorliwości. Powinno nas to skłaniać do Kościoła synodalnego, takiego, w którym księża rzeczywiście jeszcze bardziej czują, że są dla ludzi. Z ludzi i dla ludzi, bo bez tego kapłaństwo nie ma sensu. Trzeba będzie pewne zadania, do których nie są potrzebne święcenia, przekazać w ręce świeckich, bo Kościół naprawdę jest synodalny. Z ludem Bożym i w ludzie Bożym, razem idą duchowni i świeccy, idą w tym samym kierunku - mówił metropolita warszawski.