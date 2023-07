Wydarzenie organizuje Duszpasterstwo Akademickie "Sandał" z ks. Markiem Nowakowskim na czele.

Za sanktuarium Matki Zbawiciela są rozstawione stoiska z domowymi wypiekami, napojami zimnymi oraz ciepłymi, watą cukrową, popcornem, kiełbasą i warzywami z grilla oraz książkami. Na dzieci czekają dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, kolorowanki, tatuaże wodne, tworzenie własnych toreb płóciennych i koszulek. Są też loteria i kiermasz przedmiotów wszelakich.

Celem przedsięwzięcia jest zebranie 14 tys. zł na kolonie dla najmłodszych z najbiedniejszych rodzin w parafii. Zaplanowano wyjazd do Pogorzelicy nad Bałtykiem dla 12 dzieci w wieku 7-15 lat w terminie 6-12 lipca.

Jeśli nie udałoby się zebrać odpowiedniej kwoty, dzieci będą miały zorganizowaną opiekę w Warszawie. - Chcemy, by ciekawie spędziły czas. Będziemy zabierać je w ciekawe miejsca w stolicy. Ale też możemy przy parafii zorganizować warsztaty ceramiczne. Nasi studenci na czas wakacji, ale też w nowym roku szkolnym oferują bezpłatne korepetycje dla dzieci z podstawówek i szkół średnich - mówi Kacper Klimczak, koordynator kiermaszu.

Wydarzenie potrwa do godz. 19. Można je też wesprzeć, składając dobrowolną ofiarę w zakrystii, z zaznaczeniem, że to na kolonie dla dzieci. - Pierwsze 50 zł otrzymaliśmy już wczoraj. Kiedy się przygotowywaliśmy, podeszła do nas pani ze wspólnoty anonimowych jedzenioholików, która spotyka się przy kościele. Zaprosiłem ją na degustację, ale odmówiła, dając mi pieniądze - mówi K. Klimczak.

Aktualizacja z dn. 07.07.2023: Zbiórka na kolonie dla dzieci będzie przeprowadzona jeszcze w niedzielę 9 lipca po Mszach św.