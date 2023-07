Z Maryją na szlaku

Pielgrzymi rekolekcje w drodze rozpoczęli w piątek 7 lipca Mszą św. sprawowaną w Górze Kalwarii, miejscu, gdzie znajduje się grób św. o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela księży marianów. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Rożek, neoprezbiter, który na zakończenie liturgii wszystkim pielgrzymom udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.

W tym roku na pielgrzymi szlak wyruszyło blisko 40 osób. Liczba ta zapewne będzie się zmieniać, ponieważ nie wszyscy mogą uczestniczyć w całej wędrówce, jedni będą dojeżdżać na kilka dni, inni opuszczą grupę, by powrócić do swoich obowiązków.

Kolejny rok z rzędu przewodnikiem grupy jest ks. Kacper Pawlak MIC. Kapłana wspierają ks. Marcin Rożek i kleryk Mariusz Wiczarski. Pątnicy idą pod hasłem "Maryja w Tajemnicy Kościoła". – Staramy się odpowiadać na to, co daje nam Kościół w Polsce, dlatego nasze hasło jest ustalane pod rok duszpasterski. W tym roku podczas konferencji rozważamy obecność, działanie, znaczenie Maryi w tajemnicy Kościoła jako instytucji i wspólnoty zbawionych – wyjaśnia przewodnik.

Kapłan podkreśla, że Maryja jest szczególnie bliska zgroma­dzeniu księży marianów. – Ona jest naszą przewodniczką na drodze do nieba. Nasze życie jest pielgrzymowaniem, które nie będzie miało końca, bo śmierć to tylko zmiana trasy na tę, gdzie nie będą robiły się bąble, gdzie nie będzie trudności. W naszej codziennej wędrówce, w tym także w naszym pielgrzymowaniu do Lichenia, towarzyszy nam Maryja, której polecamy nasze intencje. Dla mnie pielgrzymka to rekolekcje, podczas których mogę pobyć z sobą. Idąc, staram się znajdować czas na pogadanie z Panem Bogiem. To pozwala mi nie być wyrobnikiem, nie zapominać o tym, za Kim się idzie – wyznał kapłan.

Czas spędzony na szlaku jest okazją do budowania głębszej, osobowej relacji z Bogiem także dla świeckich. Udający się do Lichenia pielgrzymi podkreślają, że wysiłek, zmęczenie, ale przede wszystkim modlitwa pozwalają im powracać do gorliwości i życia wiarą. Atutem grupy jest rodzinna atmosfera, która panuje zarówno wśród pielgrzymów, jak i osób, ich przyjmujących. Każdy też w jakiś sposób czuje się członkiem rodziny Maryi. Najpiękniej widać to podczas wieczornego apelu w dniu dojścia do Lichenia. Dochodząc, nie od razu idziemy pokłonić się Matce Bożej. Robimy to po kilku godzinach, po odpoczynku, toalecie itp. Przed Jej oblicze idziemy odświętnie ubrani. Tak jak na urodziny czy imieniny kogoś bliskiego.