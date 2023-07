Wakacje z ubogimi. Sant'Egidio potrzebuje wsparcia  

Ubogich przyjaciół bez dachu nad głową, z którymi spotykają się co tydzień w wielu miejscach Warszawy, zapraszają co roku na kilkudniowe wakacje. Wolontariusze Wspólnoty św. Idziego potrzebują niecałe 24 tys. zł.

Dla niektórych taki wyjazd jest impulsem do rozpoczęcia stopniowej zmiany życia, dla innych wytchnieniem w tej drodze.

- Jak co roku pod koniec lipca organizujemy Wakacje z Ubogimi: kilkudniowy wyjazd wakacyjny, na który zapraszamy naszych ubogich przyjaciół, z którymi spotykamy się co tydzień w wielu miejscach Warszawy, a którzy na co dzień nie mają stałego dachu nad głową. To osoby doświadczające bezdomności, starsze samotne osoby oraz mieszkańcy zaprzyjaźnionego z nami Domu Pomocy Społecznej - wyjaśnia Magdalena Wolnik, liderka wspólnoty Sant’Egidio.

W tym roku mogą zaprosić 45 osób. Planują czterodniowy wyjazd do Białobrzegów nad Pilicą, potrzebują jednak wsparcia. Koszt udziału jednej osoby to 530 zł.

"Jak wiadomo, nic tak nie łączy ludzi, jak wspólny wyjazd. Kilka spokojnych dni przeżytych w normalnych warunkach w ośrodku wypoczynkowym, w otoczeniu osób, którym mogą ufać, będzie dla wielu naszych Przyjaciół wspomnieniem dzieciństwa, dla innych zaś - czymś, czego nigdy nie mieli okazji doświadczyć. Żelaznym punktem jest turniej tenisa stołowego, spływ kajakowy, zajęcia plastyczne, gry planszowe, salon piękności, podchody, wspólna modlitwa za chorych. Wiemy z lat ubiegłych, że Wszystkim zostawia on dobre wspomnienia i dobre, pozytywne relacje" - czytamy na stronie pomagam.pl, gdzie wolontariusze wspólnoty Sant’Egidio prowadzą zbiórkę na wyjazd.

W tym roku warszawska część wspólnoty Sant’Egidio, założonej w 1968 w Rzymie, a dziś działającej w 75 krajach świata, organizuje również Wakacje z Uchodźcami, dla osób przybyłych z Ukrainy, Afganistanu, Syrii, Egiptu, którymi opiekują się w Warszawie. Tym osobom również chcieliby dofinansować wyjazd. Wkrótce ogłoszą szczegóły kolejnej zbiórki.