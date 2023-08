Stypendia, które otwierają na świat  

Organizatorem gali, która odbyła się 28 lipca, jest Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. To niezależne, pozarządowe stowarzyszenie o statusie organizacji pożytku publicznego, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży. Swoją misję towarzystwo realizuje, wspierając uczniów szkół średnich z całej Polski, umożliwiając im wyjazd na dwa ostatnie lata nauki do jednej ze współpracujących szkół średnich poza granicami kraju.

Towarzystwo organizuje dwa programy stypendialne dla młodych Polaków - Polish Scholarship Scheme (PSS) oraz United World Colleges Poland (UWC Polska).

- Przez ponad 30 lat naszej działalności udało nam się wesprzeć edukację kilkuset młodych Polaków, którzy otrzymali szansę nauki na najlepszym światowym poziomie. Dwa lata spędzone w międzynarodowym środowisku są nie tylko okazją do wzrostu i nabrania wyjątkowych doświadczeń, ale także uwrażliwiają na problemy społeczne. Głęboko wierzymy, że nasza działalność przyczynia się do rozwoju naszych stypendystów, a przez to pozytywnie wpływa na naszą ojczyznę - mówi Krzysztof Schulz, przewodniczący towarzystwa.

Galę poprowadził aktor teatralny i telewizyjny Tomasz Schimscheiner, który od lat jest aktywnie zaangażowany w działalność społeczną, m.in. jako prezes Fundacji "Wawel z Rodziną", która wspiera dzieci, młodzież i całe rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Wśród licznie zgromadzonych na gali gości była również obecna ambasador Indii w Polsce Nagma Mohamed Mallick, która osobiście przywitała nowe stypendystki do szkoły UWC Mahindra w Indiach i opowiedziała im o swoim kraju.

- Relacje, które udało nam się zbudować z naszymi szkołami partnerskimi w Wielkiej Brytanii, to dla mnie największa wartość tego programu. Wiele z nich to szkoły katolickie, np. benedyktyńskie czy jezuickie. To dzięki nim jesteśmy w stanie rok do roku wysyłać kilkunastu najzdolniejszych młodych Polaków, by kontynuowali swoją edukację w wyjątkowych miejscach, w wyjątkowym towarzystwie i w wyjątkowym duchu - podkreśla Dominika Kampa, przewodnicząca programu stypendialnego PSS.

Program PSS to konkurs skierowany do uczniów II klas szkół ponadpodstawowych w Polsce, który oferuje młodym Polakom dwuletnią naukę w jednej z międzynarodowych szkół. Edukacja stypendystów jest zakończona maturą międzynarodową IB lub brytyjskim dyplomem A-Levels. Pierwsze stypendium zostało przyznane w 1992 r. do Dulwich College w Anglii. Od tej pory do grona szkół partnerskich towarzystwa dołączyło prawie 30 innych instytucji edukacyjnych, a ich liczba rośnie. Na przestrzeni lat towarzystwo przyznało aż 325 stypendiów do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech czy Izraelu.

Stypendia w ramach Polish Scholarship Scheme pokrywają do 100 proc. kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia, a ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydatów.

Konkurs stypendialny UWC Polska oferuje miejsca w jednej z 18 szkół UWC na całym świecie, w których uczniowie realizują program matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB). Ideą szkół UWC jest skupienie w jednym miejscu od kilkudziesięciu do kilkuset uczniów z 80-100 państw, którzy mogą wzajemnie się od siebie uczyć, poznawać i budować więzi między ludźmi, narodami i kulturami na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Program rekrutacyjny PSS na lata 2024-2026 składa się z 4 etapów. Na każdym z nich komisja stara się wyłonić uczniów II klas szkół ponadpodstawowych, którzy nie tylko odnajdą się w konkretnych szkołach, ale też będą w stanie najlepiej skorzystać ze stypendium. Na podstawie aplikacji, przedłożonych dokumentów oraz bezpośredniej rozmowy z kandydatem komisja konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji komisji konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole należy do każdej ze szkół.