Warszawa w Lizbonie  

Trzy dni temu centralne wydarzenia w Lizbonie oficjalnie się rozpoczęły. Dotychczas uczestniczyliśmy w Mszy św. otwierającej spotkanie, powitaniu papieża Franciszka, konferencjach, spotkaniach z kard. nominatem Grzegorzem Rysiem i księżmi udzielającymi się w mediach społecznościowych oraz koncertach w strefie polskiej.

Zanim dotarliśmy do stolicy Portugalii, uczestniczyliśmy w spotkaniach w diecezji. Nasza grupa z diecezji warszawsko-praskiej znajdowała się w Porto. Przyjechaliśmy tam 27 lipca i aby dotrzeć na miejsce, musieliśmy lecieć dwoma samolotami, a później odbyć jeszcze podróż autokarem. W naszej grupie są 44 osoby, w tym bp Jacek Grzybowski, dwóch diakonów, dwóch księży, cztery siostry, młodzież z Floriańskiej 3 oraz duszpasterstwo młodzieży nazaretańskiej. Opiekuje się nami ks. Michał Dziedzic. Już od samego początku byliśmy ciepło przywitani przez skautów z Portugalii. Zostaliśmy zakwaterowani na dużej hali sportowej wraz z grupą z Ekwadoru. Spędziliśmy tam 4 dni, w przeciągu których udało nam się zwiedzić Porto. Na swojej drodze spotkaliśmy ludzi różnej narodowości, jednak każdy był otwarty, życzliwy i napełniony Bożym światłem. Jesteśmy zachwycone tym, jak działa Bóg podczas tych Światowych Dni Młodzieży. Niezwykle spodobała nam się możliwość wymiany bransoletkami z ludźmi z wielu różnych państw.

Dzięki wspaniałej atmosferze panującej w Porto do Lizbony przyjechaliśmy niezwykle umocnieni i z dużą dawką pozytywnej energii. Przez ten tydzień przeżyliśmy naprawdę wiele, a czeka nas jeszcze więcej. Przed nami między innymi Droga Krzyżowa i nocne czuwanie z udziałem papieża oraz zwiedzanie Fatimy. Będzie to intensywny czas, więc prosimy wszystkich o modlitwę. Tych, którym nie udało się pojawić na tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży, serdecznie zachęcamy do zapisania się na kolejne. Naprawdę warto.