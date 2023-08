Siostra Urszula Kłusek SAC: Bóg uzdrawia, ale nie pracując dalej nad sobą, można stracić to, co się zyskało – Nie ma uzdrowienia bez przebaczenia. Jeżeli nie nastąpi przebaczenie, nie da się iść do przodu – mówi s. Urszula Kłusek, pallotynka.