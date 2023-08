Muzeum Bitwy Warszawskiej. Kiedy otwarcie?  

Bitwa Warszawska miała charakter przełomowy dla całej wojny. Otóż inwazja Rosji bolszewickiej została zatrzymana tu na przedpolach Warszawy. W związku z tym idea budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku była żywa jeszcze przed II wojną światową. Oczywiście II wojna światowa, potem komunizm spowodowały, że ta idea nie została zrealizowana aż do czasów współczesnych. Podjęliśmy inicjatywę zbudowania Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Było wiele związanych z tym historii, ale przełamaliśmy bariery i oto za mną widzimy już bryłę budynku - mówił minister Mariusz Błaszczak w Ossowie, dwa dni przed 103. rocznicą Cudu nad Wisłą. - Na razie mamy wstępną wystawę tu na planszach. Zachęcam, żeby zapoznać się z tą wystawą. Przystąpimy także do stałej wystawy. Zostały już zgromadzone eksponaty. Po ponad 100 latach, w tym również czasach komunizmu, był z tym pewien kłopot dotyczący zgromadzenia eksponatów, ale one są i będą pokazane w tym budynku. Dziękuję tu wszystkim tym, którzy na mój apel odpowiedzieli pozytywnie i przekazali eksponaty z bitwy 1920 roku - mówił szef MON.

Powstanie muzeum min. Mariusz Błaszczak ogłosił w 2018 r., w 98. rocznicę zwycięskiej dla Polaków bitwy z Armią Czerwoną. Zapowiadał wtedy, że Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą zostanie oddane do użytku za dwa lata, w 100-lecie triumfu Polaków nad bolszewikami, jako filia Muzeum Wojska Polskiego. Jego projekt wykonał arch. Czesław Bielecki.

Dziś niemal gotowy jest budynek wkomponowany w nasyp, który w najwyższym punkcie ma 17 metrów wysokości. Są dwa oddalone od siebie o ponad 500 metrów 70-metrowe maszty, na których wiszą proporce biało-czerwone, nawiązujące do tradycji ułańskich.

- Teraz będziemy budować amfiteatr, który będzie stanowił miejsce, z którego wszyscy będą mogli podziwiać rekonstrukcje bitwy 1920 roku - zapowiedział min. Błaszczak.

Bój z bolszewikami pod Ossowem koło Wołomina rozegrał się 14 sierpnia 1920 r. i był on częścią Bitwy Warszawskiej, w wyniku której Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. Bitwa, która przeszła do historii pod nazwą "Cudu nad Wisłą", uratowała Polskę i kraje Europy Zachodniej przed komunizmem. Lenin dążył bowiem do zajęcia Polski, a następnie wsparcia komunistów niemieckich. Została ona uznana za osiemnastą, pod względem znaczenia, bitwę w historii świata.

15 sierpnia zaplanowano przekazanie kluczy do Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. To wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa mazowieckiego i podwarszawskiej gminy Radzymin. Gotowe Muzeum ma zostać udostępnione publiczności wiosną 2024 r.

Przekazanie kluczy będzie częścią radzymińskich obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej "Cudu nad Wisłą". W ich ramach zaplanowano również m.in. uroczysty przemarsz ulicami Radzymina ze 103-metrową flagą narodową oraz mszę św., apel poległych i złożenie wieńców na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r., a także piknik historyczny oraz wystawę sprzętu wojskowego.