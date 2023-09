Bratnie dusze w Józefowie  

W Józefowie odbyło się franciszkańskie spotkanie młodych pt. „Bratnie Dusze” zorganizowane przez Braci Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Gościem wydarzenia była m.in. Ambasada Mobilna Caritas Laudato si, zachęcająca do ekologicznego i uważnego stylu życia.

Młodzież franciszkańska spotkała się 2 września, aby wspólnie świętować, cieszyć się i zgłębiać temat relacji nie tylko ze sobą nawzajem, ale przede wszystkim ze swoim Stwórcą.

- Bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło - mówi o. Leonard Bielecki, Minister Prowincjalny. - Chcieliśmy pokazać młodzieży, że jest dla nas ważna. To jest właśnie Kościół, to jest franciszkanizm: bycie blisko drugiego człowieka. Ważna jest osoba, a nie statystyki czy ciągły miernik sukcesu duszpasterskiego za pomocą frekwencji. Myślę, że udało nam się przeżyć ten czas we wspólnocie, w radości, na modlitwie i we wspólnej zabawie. Uważam, że był to kapitalny czas.

Animatorzy projektu Caritas Laudato si zaprosili na konferencje, ekologiczne warsztaty, leśny spacer uważności z Anną Litwin czy eko-rozmowy o życiu w duchu encykliki Laudato Si. Każdy z uczestników spotkania otrzymał sadzonkę drzewa, o którą ma troszczyć się przez kolejne lata, jako symbol realnej troski o stworzenie.

- Tym spotkaniem rozpoczynamy nie tylko Czas dla Stworzenia, ale także cykl warsztatów i spotkań w ramach ekologii integralnej, które chcemy organizować w całej Polsce - mówi Iwona Łobasiuk, Koordynatorka Caritas Laudato si.

Spotkanie „Bratnie dusze” oficjalnie rozpoczęło trwający do 4 października Czas dla Stworzenia - ekumeniczne święto ekologiczne, utworzone przez papieża Franciszka w 2015 roku. To wyjątkowy czas, by razem ze św. Franciszkiem z Asyżu w sposób szczególny pochylić się nad światem stworzonym i tematem ekologii integralnej. Czas dla Stworzenia zakończy się 8 października obchodami Niedzieli św. Franciszka w parafiach w całej Polsce.