Dawcy i osoby po przeszczepieniu narządów, osoby znane ze scen teatralnych, planów filmowych, estrady, sportowych aren, mediów pomaszerują z kijami do nordic walking, by przypomnieć, jak ważne społecznie jest dawstwo narządów. Warszawska młodzież startuje po raz pierwszy.

Jak ważne społecznie jest dawstwo narządów, które daje osobom po przeszczepieniu szansę na drugie życie i powrót do aktywności, pokażą już 23 września w Warszawie. Po raz pierwszy w wydarzeniu weźmie udział młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych.

- Uznaliśmy, że przyszedł czas na to, by zaangażować w promocję transplantacji młodzież, już nie tylko w formule wolontariatu, ale aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu. Stąd pomysł zaproszenia do udziału młodzieży szkół ponadpodstawowych, osiemnastolatków, ludzi wchodzących w dorosłość, którzy mogą stać się „przekaźnikiem” ważnych idei. Tę część naszego projektu „wdrożyliśmy” w tym roku w Wiśle: przyjechała do nas młodzież ze szkół województwa śląskiego. Każda młoda osoba była „czwórką” w sztafecie Biegu po Nowe Życie. 23 września 2023 roku spotykamy się po 10. w Warszawie w gronie osób po przeszczepieniach, jak zawsze wzmocnieni plejadą znanych osób, które znacie z ekranów telewizyjnych, scen teatralnych, planów filmowych, estrady, aren sportowych i mediów oraz naszych partnerów i sympatyków - mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor biegu.

23. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 23 września o 12.00 na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

- Do Wilanowa zaprosiliśmy osiemnastolatków z osiemnastu szkół reprezentujących osiemnaście dzielnic Warszawy. Jest w tym jasna symbolika: Warszawa żyje sportem, na stadionach czy w halach rozgrywane są spektakularne mecze na najwyższym poziomie, na ulicach odbywają się biegi masowe. Ale szczególnie poruszający jest dla mnie Bieg po Nowe Życie. Jego uczestnikom uratował życie przeszczep, a teraz oni dbają o to, by żyć pełnią życia, by żyć aktywnie. W takim biegu naprawdę każdy jest zwycięzcą – zarówno walczący o jakość życia pacjenci, jak i medycyna transplantologiczna oraz całe społeczeństwo, które ma coraz większą świadomość, że przeszczep może uratować czyjeś życie – mówi zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

Bieg po Nowe Życie to inicjatywa społeczna, której celem jest edukacja w zakresie transplantacji narządów. Bieg po Nowe Życie buduje społeczne poparcie dla transplantacji, upowszechnia świadectwa woli i świadome dawstwo narządów. Ideę promują aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, przedstawiciele nauki i mediów, którzy dwa razy w roku spotykają się w wyjątkowym marszu nordic walking z osobami po przeszczepieniu.

Do składu sztafet dołączyli w tym roku maturzyści stołecznych szkół. Do Wilanowa przyjadą uczniowie: Technikum Ekonomicznego nr 8 z Mokotowa, LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej z Bemowa, Zespołu Szkół im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" z Bielan, Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego z Pragi-Północ, XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego ze Śródmieścia, CLXII Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 128 z Targówka, XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego reprezentującego Wawer, CLXIII Liceum Ogólnokształcącego z Wesołej, XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego z Wilanowa, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego reprezentującego Włochy, LX Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego z Woli, I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. B. Limanowskiej z Żoliborza, CV Liceum Ogólnokształcącego z Białołęki, Zespołu Szkół Łączności z Pragi-Południe, LI Liceum Ogólnokształcącego z Rembertowa, LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha z Ursynowa, Zespołu Szkół nr 42 z Ursusa i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z Ochoty.