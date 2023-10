Bóg jest prosty i piękny  

Zmarły w opinii świętości 58 lat temu ks. Aleksander Fedorowicz nauczał słowem i świadectwem życia, pociągając nawet najbardziej zabłąkanych do Pana Boga. - Musicie być święci, musicie być dobrzy, musicie zapominać o sobie, a pamiętać o innych, tak jak Chrystus na krzyżu zapominał o sobie, a pamiętał o innych... – mówił. Czy w dzisiejszym świecie warto sięgnąć do myśli, które poruszą serce i obudzą najgłębsze pragnienia duszy?

Siostry loretanki, które książkę wydały, o. Leon Knabit, który dzieli się świadectwem spotkania z ks. Alim, ks. dr Jerzy Jastrzębski, dawniej wikariusz w Izabelinie i parafianie, palący świece przy grobie swojego księdza, są przekonani, że warto, a nawet trzeba przybliżać życie, działalność i myśli ks. Fedorowicz. - Zmarł w opinii świętości. Za życia zbliżał ludzi do Pana Boga i czyni to nadal po śmierci. Wiele osób modli się o jego rychłą beatyfikację wypraszając łaski i ciche cuda. Każdy, kto choć raz odwiedzi Izabelin, wie, że znalazł w tym prostym kapłanie przyjaciela, ojca duchowego i wielkiego orędownika w niebie – mówi Magdalena Kamińska z parafii Izabelin, która dokonała wyboru tekstów ks. Alego.

Książka zawiera archiwalne fotografie udostępnione przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz zdjęcia współczesne z izabelińskiej parafii. Myśli ks. Alego zostały uporządkowane w podziale na te dotyczące wiary, nadziei i miłości.

- Dla ks. Aleksandra Fedorowicza na pierwszym miejscu zawsze był człowiek. A człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa – powie później św. Jan Paweł II. Ks. Ali wiedział i przeżywał prawdę, że Bóg jest miłością. Jak świadczą całe jego życie oraz notatki i wypowiedzi zamieszczone w tym zbiorze zawsze był wierny Chrystusowi w duchu zdrowej nauki Kościoła. Współczuł wszystkim ludzkim słabościom, ale nigdy wobec nich nie ustępował – pisze w przedmowie o. Knabit.

Prócz myśli publikacja zawiera także modlitwę o beatyfikację ks. Alego, jego życiorys oraz dzieje parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.

