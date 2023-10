Srebrny BohaterOn dla Marcina Bąka  

W kategorii „dziennikarz” doceniono Marcin Bąk z Radia Warszawa za cykl audycji o Armii Krajowej „Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”. Nominacja do nagrody została uzasadniona następująco: „To ciekawe i skuteczne wprowadzanie słuchacza w historię Armii Krajowej – rzetelnie opowiadając jej losy na antenie Radia Warszawa. Impulsem do stworzenia cyklu była 80. rocznica utworzenia AK. To pierwsza tak kompleksowa opowieść o podziemnej armii podana w przystępnej, ciekawej formie dostosowanej do słuchaczy radiowych w każdym wieku”.

W czasie gali 12 października Marcin Bąk odebrał Srebrnego BohaterOna w kategorii "dzienniakarz". - Odczuwam satysfakcję pomieszaną z zaskoczeniem. To jest wartość wyższego rzędu, której nie da się kupić za pieniądze. Zostałem afiliowany z Radia Warszawa, choć prowadzę też inne działalności medialne. Nagrodę traktuje jako potwierdzenie, że to co robię, jest potrzebne ludziom. To też zachęta do dalszej pracy. Zapraszam do słuchania "Kalejdoskopu historycznego" w poniedziałki o godz. 20 na 106,2 fm – mówił Marcin Bąk.

I zaraz dodaje: – Studiowałem historię i dziennikarstwo. Ostatecznie pracę napisałem i dyplom obroniłem na dziennikarstwie z historii prasy. Ale była to praca, która równie dobrze mogłaby być obroniona na wydziale historycznym. Mój warsztat podstawowy to był warsztat radiowy. Zawsze zajmowałem się radiem, kiedy już wszedłem na drogę dziennikarską – mówi Marcin Bąk.

Nagroda BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona w celu wyróżnienia tych, których aktywność w szczególny sposób promuje wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną.

Złotego BohaterONa jako wyraz uznania zasług za: wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski; za niestrudzoną aktywność i pełną zaangażowania wieloletnią działalność naukowo-badawczą zmierzającą do przywracania pamięci o ofiarach reżimu komunistycznego; za odzyskiwanie dla ojczyzny bohaterów – otrzymał prof. Krzysztof Szwagrzyk. Materiały prasowe Fundacji Sensoria i Fundacji Pokolenie Kolumbów

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. Laureatów wybiera kapituła, w której zasiadają Powstańcy Warszawscy, przedstawiciele polskiego rządu, historycy, osoby publiczne oraz ambasadorzy kampanii BohaterON – włącz historię! Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów w każdej kategorii przyznawany jest Złoty BohaterON Publiczności.

Decyzją Kapituły Nagrody i internautów w tym roku wyróżniono 22 osoby, firmy, instytucje i organizacje, które w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski oraz postawy współczesnego patriotyzmu w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Złotego BohaterOna w kategorii "instytucja” otrzymał Instytut Pamięci Narodowej, w kategorii "organizacja non-profit” Fundacja Oczami Brata, w kategorii "firma” PGE Polska Grupa Energetyczna, w kategorii "nauczyciel” Patrycja Karykowska, w kategorii "osoba publiczna” Ewa Błaszczyk, w kategorii "dziennikarz” Małgorzata Ziętkiewicz, a w kategorii "pasjonat” Bogdan Bednarczyk.

Spotkanie w sali koncertowej im. Lutosławskiego Polskiego radia w Warszawie uświetniło widowisko muzyczne „Szczęśliwy, krótki sen. Piosenki z serca powstańców” w reżyserii Haliny Przebindy.