Rycerz w codzienności  

Film "Rycerz" to 57-minutowy dokument, który przedstawia życie św. Maksymiliana na tle historii Polski. Prezentuje świętego nie tylko jako męczennika, ale jako człowieka w jego codzienności.

Zdjęcia kręcono w miejscach związanych ze świętym męczennikiem: klasztorach w Niepokalanowie i Harmężach, Muzeum Domu Narodzin św. Maksymiliana Kolbego i w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Pokazano wiele oryginalnych eksponatów, m.in. rower, na którym jeździł św. Maksymilian oraz dziesiątki zdjęć dokumentujących życie franciszkanów w Niepokalanowie.

W filmie wypowiadają się m.in.: o. Zdzisław Kijas, prof. Jan Żaryn, George Weigel czy kard. Gerhard Ludwig Müller.

Uroczysta premiera filmu odbyła się 13 października w Warszawie. - Warto dzisiaj, kiedy dar duchowy życia ludzkiego w naszym społeczeństwie zanika, przypominać postacie, które ukazują zupełnie inną perspektywę życia. Perspektywę wiary - mówił przed pokazem bp Artur Miziński.

- Ten film pokazuje, że warto walczyć i myśleć o drugim człowieku, któremu należy się godność i szacunek. I za to jestem bardzo wdzięczny w imieniu naszej wspólnoty franciszkanów - mówił na premierze o. Zdzisław Dzido OFMConv, wikariusz z Niepokalanowa. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Produkcja ma popularyzować życie i działalność św. o. Maksymiliana za granicą. Planowane jest jego przetłumaczenie na języki angielski i hiszpański.

- Polska ziemia, polski Kościół nieustannie wydają wielkich, szlachetnych i świętych ludzi: rodzina Ulmów, Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, o. Maksymilian Kolbe - by wymienić tylko kilku. Trzeba ich pokazywać światu, światowej opinii publicznej. Nie tylko po, by się nimi chwalić, tym samym wzmacniając dobre imię Polski, choć to w dużym stopniu też. Ale również dlatego, że oni siłą swojego ducha, energią swojego ducha potrafią zmieniać świat. Jan Paweł II w namacalny niemal sposób zmienił świat. Kiedy o. Maksymilian Kolbe wystąpił z szeregu, by oddać życie za współwięźnia, Auschwitz już nie było tylko miejscem przeklętym. On to miejsce zmienił. Zrobił to siłą Bożego Ducha. Powtórzę, trzeba to światu pokazywać. Taki cel przyświeca projektowi "Polska energia zmienia świat" - mówi ks. Marek Gancarczyk, prezes Zarządu Fundacji "Opoka", były redaktor naczelny GN.

Prezes PGE przypomniał, że w tym roku przypada 41. rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego. - Święty Maksymilian był niezwykłym człowiekiem i wielkim Polakiem. Jako patron energetyków jest mi szczególnie bliski. Jego niezłomna postawa wobec niemieckich oprawców w czasie II wojny światowej oraz miłość do bliźniego, wyrażona poprzez dobrowolne oddanie swojego życia za drugiego człowieka w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, stanowią wzór do naśladowania dla wszystkich pokoleń. Poprzez wsparcie filmu "Rycerz" nie tylko chcemy przybliżyć sylwetkę tego wielkiego Polaka, ale także złożoną i tragiczną historię Polski i Polaków z czasów drugiej wojny światowej i niemieckiej okupacji - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE, która wsparła produkcję.

Film dokumentalny "Rycerz" jest drugim z serii filmów o wybitnych Polakach, realizowanych w ramach projektu "Polska energia zmienia świat". Wcześniej powstał już dokument "Będziesz miłował", poświęcony bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Dokument zostanie pokazany korpusowi dyplomatycznemu w Rzymie 30 października.