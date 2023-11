Wszyscy Święci balują w niebie  

Parafie obu warszawskich diecezji zapraszają do modlitwy i zabawy, które upamiętnią tych, którzy mogą się już cieszyć radością przebywania z Bogiem.

Takim wydarzeniem był bal Wszystkich Świętych w parafii św. Faustyny na Bródnie. - Gromadzimy się tutaj, bo jako chrześcijanie mamy promować świętość. Cieszę się, że przyszliście. Dziękuję rodzicom, że przyprowadzili dzieci – mówił na rozpoczęcie zabawy ks. Ryszard Ladziński, proboszcz.

Bal prowadził wodzirej, a na koniec dzieci odmówił własną, spontaniczną litanię do Wszystkich Świętych.

Podobnych uroczystości w obu warszawskich diecezjach jest wiele. Odbywają się one już od piątku 27 października i potrwają do niedzieli 5 listopada. A co przed nami?

W archidiecezji warszawskiej będą to: https://archwwa.pl/aktualnosci/wydarzenia-w-parafiach-przed-uroczystoscia-wszystkich-swietych/

A w diecezji warszawsko-praskiej oferta przedstawia się następująco: https://diecezja.waw.pl/wydarzenia-przed-uroczystoscia-wszystkich-swietych-zaproszenia/